防城中城悲劇！北市大安區「信維大樓」21日救火演習　周遭交管

▲台北市政府21日將在大安區信維大樓舉辦救災演練，警方將封鎖周遭道路進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府鑑於高雄「城中城」複合式大樓惡火釀46死嚴重傷亡，台北市政府將針對市內複合式大樓進行救災演練，21日於大安區信義路複合用途的「信維大樓」實施火災搶救演練，轄區大安警分局將配合實施災區警戒及交通管制工作。

▲台北市政府21日將在大安區信維大樓舉辦救災演練，警方將封鎖周遭道路進行交通管制。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，為求演練計畫安全進行，21日上午9時至12時管制大安路2段、信義路4段至四維路154巷，以及信義路4段及復興南路2段至大安路2段南側一線慢車道。

警方管制期間，除搶救災害之工程車輛、特種車輛、救護車、消防車及特殊事故持有通行證車輛，其餘人車均禁止進入救災管制區；另周邊大安路2段信維大樓旁汽機車停車格，也因災害演練將暫停使用。

警方提醒提醒，請駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛避開管制路段，勿任意違規停車，並遵守路口執勤員警指揮、疏導，以免增加管制區周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

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