全運會獲金銀銅86面獎牌　台南縣市合併以來最多獲獎紀錄

▲全運會至今台南獲得24金22銀40銅共86面獎牌，總獎牌數已超越台南縣市合併以來之最佳表現，金牌數超越2019年全運會20金的紀錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市全運會代表隊，20日在軟式網球混雙包辦金銀牌，女子籃球、女子田徑800公尺、跆拳道男子87公斤級、跆拳道品勢團體賽皆獲得銅牌，截至20日下午5時為止，台南獲得24金22銀40銅共86面獎牌，總獎牌數已超越台南縣市合併以來之最佳表現，金牌數超越2019年全運會20金的紀錄。

2021年全國運動會20日於新北市進行倒數第2天賽事，在田徑鉛球決賽場上，由台南市馬皓瑋對上台中市全國紀錄保持人張銘煌，上演師徒世紀大對決之精彩比賽，最終台南市馬皓瑋擲出18公尺85成績奪冠，中止師父張銘煌10連霸的紀錄。

台南市馬婷霞在跆拳道73公斤以上級也不遑多讓，一路過關斬將奪下金牌，完成2連霸的目標。黃偉哲市長在第一時間恭賀奪金選手，也鼓勵所有代表隊選手在最後1天的賽事，趁勝追擊再創佳績。

黃偉哲市長表示，今日奪金的2位雙金馬選手，皆甫於2021年全大運各自完成3連霸以上之成績，也是近年代表我國參加各項國際大型比賽的優秀選手，馬皓瑋在10月初全大運即取得2022杭州亞運門票，而馬婷霞在2019世大運奪金後，連續兩屆代表臺南參戰全運會，寫下二連霸的紀錄，未來他也將積極備戰年底的國手選拔賽，力拼2022年成都世大運參賽資格。

教育局鄭新輝局長表示，馬皓瑋是本屆全運會開幕的掌旗官，在2019年全運會時僅以0.36公尺之微幅差距輸給當時在國訓中心的指導教練張銘煌奪下銀牌，便積極持續訓練調整體能和技術，成績也突飛猛進往前推進1公尺之多。在2020年青年盃時便擲出生涯最佳18公尺75的成績，躍升國內鉛球第2傑，今年全大運再將成績推進，擲出18公尺80的成績完成3連霸，同時也取得2022年杭州亞運門票，本屆全運會先在18日的鐵餅項目奪下銀牌並創個人最佳紀錄，今日在拿手的鉛球項目中漸入佳境，於第五擲以18公尺80平個人最佳紀錄，第6擲再以18公尺85再創個人最佳紀錄奪下金牌，為自己在本屆全運會劃下完美句點。

台南市體育處表示，跆拳道73公斤級馬婷霞畢業於永康國中，曾於2019年拿破里世大運奪得女子團體組金牌，並於今年6月參加2021亞洲跆拳道錦標賽拿下銅牌，在本屆全運會冠軍戰中，對上强勁對手台中市李祖萱，戰況一度陷入膠著，最終以兩次近身頭部攻擊拉開比數，雖後來對手積極搶分，但馬婷霞即時回穩，以26比19順利收下分數，馬婷霞也表示，對於在今年全大運5連霸後，能在全運會再達成二連霸的階段性目標感到滿意。