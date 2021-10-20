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台南藍軍支持刪Q　拒絕大麻、拒絕瘦肉精

▲台南市議會國民黨團籲請台中選民支持「刪Q」，一起拒絕大麻、瘦肉精。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團籲請台中選民支持「刪Q」，一起拒絕大麻、瘦肉精。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

罷免台中立委陳柏惟，10月23日將登場，台南市議會國民黨團籲請台中選民支持「刪Q」，議員指出，陳柏惟明知大麻是二級毒品，戕害青少年身心健康，居然公開支持大麻合法化，更支持美豬瘦肉精毒害國人，為國人和下一代健康，請台中選民站出來罷免陳柏惟不適任立委，用「刪Q」行動，拒絕大麻、拒絕瘦肉精！

台南市國民黨團書記長李中岑、謝龍介、洪玉鳳、蔡淑惠、許至椿、方一峰和蔡育輝遺憾表示，一位優質的民代是要民之所欲常在我心的為民喉舌，台中立委陳柏惟問政荒腔走板的言行，成為選民罷免目標，民進黨蔡英文總統卻公然站出來力挺，民進黨民代也出來支持陳柏惟，民進黨一頭熱的「護Q」行動，卻遭陳柏惟打臉拒絕，民進黨自討無趣的熱臉行為，真讓人傻眼。

台南市議會國民黨團會站出來支持「刪Q」，是因為陳柏惟公然支持大麻合法化，更支持美豬瘦肉精，大讚美豬火腿多好吃，並說立院提案不吃美豬是立法權霸凌行政權，這已不是台中市的事情，而是攸關全國的大事，為何台灣將大麻列為二級毒品，這是因為美國精神科學雜誌研究證實，就算一周吸食一次大麻，吸食者大腦都會出現不正常反應。

國民黨團說，大麻吸越多大腦變化越大，陳柏惟身為一個政治人物，動見觀瞻，卻支持大麻合法化誤導選民尤其是年輕人，讓年輕人以為吸大麻不會成癮，誤以為吸大麻比抽菸和喝酒還安全，陳柏惟言行真讓人痛心疾首。真相是海洛英、冰毒一級毒品價高昂，取得不像大麻這麼容易，大麻種植容易加工也簡單，所以大麻在西方國家有「窮人毒品」的稱號，美豬瘦肉精戕害國人健康，國人更是接力抗議。

為了國人更為了我們的下一代，國民黨台南市議會黨團，請台中選民勇敢站出來「刪Q」，陳柏惟無法照顧到選民健康，真的罷免「刪Q」剛好而已。

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