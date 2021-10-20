▲台南市政府開源節流績效，2020年負債年減率六都第一。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

依據天下雜誌110年10月公布2021幸福城市大調查，台南市2020年負債年減率在六都排行第一名，財政稅務局表示，2020年市府持續積極落實執行各項開源節流措施，2020年底長短期公共債務合計590.5億元，較2019年底605.69億元減少15.19億元，市府透過靈活財務調度及減少不必要開支，使開源節流效益得以彰顯。



財稅局指出，台南市受限於先天條件不足，自籌財源是六都中最少的，為改善財政缺口，市府堅守財政紀律，持續落實執行各項開源節流措施，在歲入方面積極檢討規費標準、修訂租金計收基準、戮力地方稅清查、加速開發區執行以開拓自籌財源；歲出方面則提出各項撙節措施，如落實人力合理配置並精實管理及加強歲出面專案控管等，厲行開源節流執行結果，自2015~2020年度連續6年有歲入歲出賸餘，在財政部債務分級及管理強度屬「輕度管理」，人均負債數在六都排名第2低，財政體質日益穩健，並達成「財政支援建設，建設培養財政」目標。



台南市財政近幾年逐漸改善，為擴大開源節流成效，已請各局處積極運用開發計畫研提更多籌措財源的措施，未來在推動重大建設計畫時，周邊的都市計畫及土地開發計畫應提早或同步啟動並帶動稅收，市府未來仍將持續嚴格控管債務、積極運用各項財務策略，以提升債務管理及財務運作效能。