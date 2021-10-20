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新北「府中搞什麼鬼」萬聖節暖身　搭配「魷魚遊戲」快閃遊戲

▲新北「府中搞什麼鬼」萬聖節暖身 搭配「魷魚遊戲」快閃遊戲。（圖／新北市經發局提供）

▲新北「府中搞什麼鬼」萬聖節暖身，搭配「魷魚遊戲」快閃遊戲。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

2021府中搞什麼鬼！新北市政府經發局20日邀請威尼斯舞團在市府一樓大廳大玩快閃活動。威尼斯舞團搶搭魷魚遊戲熱潮，裝扮成劇中執行遊戲的工作人員，搭配詭譎的音樂歌劇舞蹈，視覺及聽覺效果十足，聚焦觀眾視線，吸引了許多民眾上前拍照，現場十分熱鬧。

經發局長何怡明表示，自2011年起每年均盛大辦理府中搞什麼鬼，活動內容除了變裝比賽，還有屬於青年、兒童主題的趣味遊戲、店家佈置及現場互動分享。今年青年主題活動不玩鬼抓人，改搶搭時下熱門話題，打造屬於新北府中的「童玩擂台」，大大提升活動趣味指數。

經發局指出，今年的童玩擂台共規劃5個關卡，只要完成遊戲者即獲得100元商圈購物券，每梯次的贏家還可參與最終關卡，前3名優勝者可獲得2020版的Apple ipad（32G）1臺，還有免費提供120名DIY活動，自己動手做萬聖節面具、提袋、燈籠，享受手作的樂趣。青年主題活動開放6個梯次，共300個名額，10月21日10時起開放「童玩擂台」及DIY活動報名，歡迎大家踴躍報名參加。

經發局表示，10月24日起於捷運府中站出口設置裝置藝術，只要在本次活動裝置藝術拍照打卡及分享者，可於10月24日至11月7日假日下午2時至6時體驗扭蛋活動乙次，活動期間每日提供500個扭蛋名額；萬聖節活動現場也推出了多項趣味活動，只要憑當日消費滿100元（含）以上之發票，就可以體驗一項活動。

經發局提醒市民朋友，萬聖節活動30日將進行封街管制，全天公車將進行改道，請民眾改至縣民大道上搭乘，不便之處敬請見諒，活動詳情請上「新北市政府經濟發展局」網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁查詢。

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