虎豹潭「1小仍失蹤」！搜救人員出動水下攝影機、搜救犬

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，造成31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，其中2大4小被沖走，搜救人員17日陸續尋獲2大2小的遺體。不過，今日稍早搜救人員於坪林處的草叢打撈到一具遺體，經家屬指認，確定是15歲少女，另名8歲劉姓女童則目前尚未尋獲。對此，搜救人員現出動水下攝影機，持續積極搜索，新北市長侯友宜也指示消防局出動搜救犬加入搜索。

▲▼虎豹潭搜救人員出動水下攝影機。（圖／記者陳以昇攝，下同）

搜救人員17日陸續尋獲2大2小的遺體，分別是45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子等4人，而今（20日）上午8時45分，搜救人員則在茄苳潭下游293公尺公尺處找到一個背包，接著上午9時45在往下游300公尺處的草叢附近找到一名女童遺體，但由於女童的遺體腫脹，一時無法確認身分，經家屬趕赴醫院指認後，確認尋獲的是15歲陳姓少女遺體。

另外，稍早搜救隊員進行搜索簡報說明，其中內容提到，目前會出動水下攝影機，至「下游處」的水面，並往不易到達之處清查。市長侯友宜也表示，尋獲陳姓少女遺體的地點距離案發處10公里，目前水位已退，會加派人力於沿岸及草叢搜救，且由於少女遺體是在草叢尋獲，會指示消防局出動搜救犬加入搜索。

新北市消防局指出，本日搜救共計動員380人、18艘船艇，搜索區域從雙溪梳子壩至坪林虎寮潭，總共有14個點、13條搜救路線、32處重點搜救區，搜索策略採空巡、岸巡、船巡及水面下潛，進行水陸空全面搜尋。

▼新北市長侯友宜指示出動搜救犬。