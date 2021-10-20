孫安佐製槍案8度開庭！　女權名教授美國法鑑定報告出爐

記者黃宥寧／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐在美就學上網購買槍枝零件進行組裝，更嗆要在學校掃射，構製槍未遂罪在美服刑238天，返台後被起訴《槍砲彈藥刀械管制條例》7年以上製槍重罪。20日士林地院八度開庭，由擅長科技法律的交通大學教授林志潔進行美國法鑑定，報告鑑定認定孫安佐並無犯美國的製槍罪，因並無銷售、散佈及有工具進行加工，故不構成組裝完成。

▲孫安佐孫安佐製槍案20日八度前往士林法院開庭，庭後不做任何回應與律師同行離開。（圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官認為，鑑定人（林志潔教授）似乎僅做部分事實上的鑑定，另對於某些問題並沒有針對法院提出問題做回答，認為有需要再函詢林志潔教授，請她回答相關問題。

孫安佐委任律師丁榮聰則表示，鑑定報告已明確交代，美國法律定義的製槍罪是以營利目的為要件，但孫安佐只是因為基於興趣才上網購買零件進行組裝，並無銷售、散佈為求營利等目的，縱使孫持有相關槍枝零件的事實，但也不構成製造（make）的定義，因鑑定百分之80%機匣無法發揮作用，不符合美國法典第26編5822條，況且槍枝也沒有經過相關工具進行加工，更不是美國法律中定義的「槍械」（firearm），故孫在美國僅被起訴恐嚇罪、持有犯罪工具罪，犯罪地點不在台灣，台灣無權追訴，更當庭酸檢察官這樣的行為根本不是伸長臂是竹竿。

最後律師有感觸的說，恐嚇開槍這件事情已經服刑完畢，他替孫安佐感到委屈，只是一時失慮不周，而當時他才剛滿20歲是個小留學生，也在美國受到法律制裁，在異鄉承受的壓力並非外人所了解。

公訴檢察官補充表示，美國作成槍彈鑑定報告就是說「這把槍可以擊發」就是明確證據，且刑事訴訟法但書規定有正當理由時可以起鑑定人回答假設性事項，而被告是否有將槍枝加工並組裝完成可擊發，這件事實原本就是由法院作認定，而不是鑑定人做認定，在法院下判決前，依照目前實務法院是不會事先公開心證。

法官聽完雙方意見，表示基本上不會再函詢鑑定人，但公訴檢察官則提出希望聲請傳喚林志潔出庭作證，需要1個半小時進行交互詰問，法官則回是否傳喚林志潔，將由合議庭討論做決定，全案準備程序終結，擇期開庭。