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21歲男網拍「人類遺骸」惹議　頭骨賣5.6萬、一根肋骨500元

▲美國21歲男子在網路販賣人骨。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲美國21歲男子在網路販賣人骨。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國一名21歲男子菲瑞（Jon-Pichaya Ferry）使用TikTok帳號在網路上販賣「人骨」，此行為引發爭議，不少網友及專家、教授都出面批評，認為販賣人骨不符合道德且違法的事。

根據《Unilad》報導，菲瑞的TikTok帳號「@Jonsbones」，展示了他家中收集的骨頭，線上銷售骨頭並發布影片討論它們背後的科學。菲瑞在他的網拍上以18美金（約新台幣502元）出售肋骨，而頭骨的要價為2000美金（約新台幣5.6萬元）。

@jonsbones

I think it’s incredible to see the differences between humans and other animals! ##bonetok ##cow ##femur

♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup

據《獨立報》指出，網路上有許多販賣人骨的賣家，來源大都是身分不明的屍體。不過菲瑞強調，他的主要來源是「用於教育的醫學資源」，此外，他希望能讓人們對於人骨有更多的認識，並期待有天能為販賣人骨的行業除汙名化。

其中，菲瑞有篇貼文展示了胎兒至成人的頭骨發育過程，引起一陣譁然，許多人對菲瑞的影片說法不一，有人認為「從科學的角度來說低調的非常有趣」；也有人評論：「告訴我這不是真的」。

@jonsbones

A lot of people we’re asking about The developmental process I want to make this video again! ##bones ##skeleton ##baby

♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] - Elliot Van Coup

紐約整脊學院（Chiropractic College）的解剖學助教墨菲（Robyn Wakefield Murphy）表示，永遠不該出售人類遺骸，機構或研究人員都有合法、合乎道德的途徑可以取得人骨，也就是遺體捐贈。另外，威克森林大學（Wake Forest University）的法學教授馬什（Tanya Marsh）也指出，出售人骨是不道德的，因為未經同意。

菲瑞承認出售人骨是一個敏感話題，但他相信這些作品的最初目的是為了教育和理解，他的網站還告訴賣家「盡可能的尊重和善待這些骨頭」。

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