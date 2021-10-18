第1次壞壞！辣妹聽「男友撩她1句話」　瞬間冷掉提分手

▲伊芙呼籲，最好在第一次約會就做愛。（圖／翻攝Instagram帳號eveculling）

記者吳美依／綜合報導

外國女網友伊芙（Eve Culling）和新歡決定深入了解彼此，因此交往數月後才上床，未料第一次親熱，卻被男友助興的鹹濕對話（dirty talk）嚇得毫無興致，2人為此大吵一架。她匆忙穿好衣服後，立刻提出分手，並將這段經歷拍成影片，呼籲大家「第一次約會就要做愛」，以免像自己一樣浪費時間。

伊芙之前詢問時，男友堅稱沒有性癖好，而一開始上床時一切都很棒、很正常，未料才正打得火熱，對方卻突然迸出一句，「妳想要我讓妳懷孕嗎？妳幫我生個孩子，大家就知道妳是我的了。」

伊芙聽見後立刻冷掉，彷彿被踩到地雷一樣，爆粗口痛罵男友，「你不能突然跟別人說這種話！」對方似乎也感到惱火，回嗆「不然妳他X的希望我說些什麼？」她聽了之後更崩潰，激動反問，「不然你想要付錢讓我墮胎嗎？還是想當單親爸爸？搞什麼啊！」

伊芙原本也覺得鹹濕對話非常性感火辣，但男友哪壺不開提哪壺，說出「最不性感的一句話」，讓她無法接受，只好忍痛分手。

這部影片累計2000萬次觀看與5萬篇留言，許多網友都與伊芙一樣震驚，「這就是鹹濕和恐嚇的差別」、「這不是性癖好，是威脅吧」、「說實話，我會叫他別再這樣做。這會讓我立刻乾得像撒哈拉沙漠一樣。」但也有不少人指出，這只是伴侶做愛時很常見的助興對話。