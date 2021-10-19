他被狗吠不爽嗆：早晚砍死！半小時後「阿肥」左腳血流如注嚎逃

▲米克斯「阿肥」遭人用3尺刀砍傷左前肢，一路哀號奔逃回家。（示意圖非當事犬／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

住在新北市石碇山區的郭姓男子，因為不滿鄰居飼養的米克斯「阿肥」吠叫，先是丟擲竹筍刀不成，狠嗆「這隻狗早晚被我砍死！」半小時後，又在路上遇到「阿肥」，直接抄起3尺刀砍殺，「阿肥」左前肢被砍得血流如注，一路哀號奔逃回家，經動保人員急救後仍呈現跛腳，台北地檢署19日依虐待動物傷害罪起訴郭男。

據了解，中型犬「阿肥」已成年，因為主人不常在家，平常都由左右鄰居幫忙照料，與人親近，事發的5月間，「阿肥」看到郭男開車往山上去，追上前朝車子吠叫，郭男氣得下車，朝「阿肥」丟擲挖竹筍用的小刀，「阿肥」幸運閃過第一次攻擊，郭男氣得對著周遭鄰居放話：「這隻狗早晚被我砍死！」

半小時後，有鄰居要到山上去拉水管，「阿肥」開心得跟著要出去溜達，剛好遇到已經回到家中的郭男，郭男二話不說，拿起3尺長的刀子就朝「阿肥」砍去，「阿肥」左前肢中刀，當場血流如注，一邊哀號一邊拖著傷腿，往山下家中逃去。鄰居馬上報警並通知動保人員到場，「阿肥」經急救後撿回一命。

郭男挨告後，只承認曾經丟擲竹筍刀，否認持3尺刀砍狗，雖然當時在「阿肥」身旁的鄰居後來因重病住院，無法製作筆錄，但有其他鄰居證稱當時剛好在自家屋頂，看到郭男在山上砍狗經過等證詞，檢察官依《動物保護法》虐待動物傷害罪起訴郭男。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

獨／豪宅保全3偷貴婦傳家寶 法官怒公布「贓物照」：不准買賣

她就住樓下！女慘遭恐怖鄰居亂砍挖眼 精障監護修法成焦點

媽媽說八字不合！5直播女嗲喊要賣卵賠錢 詐93粉絲抖內2500萬