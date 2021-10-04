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幫女客拔罐害她變「烤肉盤」　推拿師打悲情牌...賠6.8萬獲緩刑

▲▼馬殺雞,按摩,推拿,spa,整骨。（圖／pixabay）

▲譚姓推拿師幫客人拔罐，因不慎燙傷賴姓客人遭告還得賠償6萬8000元。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市譚姓男子原本在信義區頂極養生館擔任推拿師，幫賴姓客人進行拔罐、熱敷按摩等服務，未注意熱敷毛巾的溫度，導致賴姓客人受有背部受有多處血色疤痕、1度至2度燒燙傷，譚男被依過失傷害起訴。法院審理時，他以6萬8000元與客人達成和解，法官仍判拘役40日，緩刑3年，且在緩刑期間履行和解條件。可上訴。

去年2月23日，賴姓婦人前往頂極足體養生會館消費（目前已歇業），由譚姓推拿師進行拔罐、熱敷等服務，但譚男本來應該要注意進行拔罐服務時，不得過度操作，並應注意熱敷毛巾的溫度，以免燙傷顧客，但他卻疏失未注意，導致在操作拔罐、熱敷按摩過程不當造成賴姓婦人受有背部受有多處血色疤痕、1度至2度燒燙傷（約15％體表面積）等傷害。

當場痛到哀號的賴婦立刻前往國泰醫院急救，並且持驗傷單對譚姓推拿師及養生館周姓負責人提出告訴，台北地檢署經函詢中醫師公會，認拔罐時恐因個人體質產生水泡，因此認2人並無過失予以不起訴，賴婦不服向高檢署提起再議，北檢續行偵查後，將譚男起訴，周姓負責人獲不起訴確定。

譚男開庭時，坦承犯行且與賴婦調解成立，願意分期賠償6萬8000元，但他表示因為自己只有國小肄業，本來在養生會館工作也因為疫情關係歇業，目前在工地領日薪1200元，有做才有薪水，且得需要照顧80餘歲老母，現在自己也有疾病纏身，無力照顧母親。

法官審酌譚男無前科，也與賴婦達成和解，為了兼顧賴婦權益，確保譚男會履行賠償承諾，對此仍依過失傷害罪判處拘役40日，緩刑3年，於緩刑期間得將6萬8000元賠償完畢，若譚男未依賠償條件履約、且情節重大，檢察官得依《刑事訴訟法》相關規定，聲請撤銷緩刑宣告。

譚男於今年9月20日給付賴婦8000元，餘款6萬元從今年10月20日起到111年9月20日止，按月於每月20日前給付2000元；自111年10月20日起至112年9月20日止，按月於每月20日前給付3000元，至全數金額清償完畢為止。全案可上訴。

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