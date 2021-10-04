兒遭拋摔腦出血縫20針！她上PTT貼保母全家姓名地址　衝動下場曝

▲商女受託顧6月男嬰，因不慎拋摔縫20針留下永久發展遲緩後遺症，男嬰母不滿公開保母個資遭起訴 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區商姓保母受託6個月大男嬰，因疏失釀嬰腦出血縫20針，留下發展遲緩的後遺症，士林地院依業務過失傷害罪判商女4月徒刑，期間男嬰陳姓母親心生不滿，連續在PTT、臉書張貼含有保母的丈夫照片、姓名、商女女兒照片，經檢察官不起訴處分，聲請再議，由高等檢察署檢察長命令發回續行偵查，偵查終結依《個人資料保護法》起訴陳女。

50歲商女領有合格保母技術士證書，從2019年4月18日周1到周5從早上7點半到下午5點半照顧男嬰，豈料2019年5月21日傍晚，男嬰突然翻白眼、失去意識而送醫救治。醫院診斷出男嬰受到外力導致腦出血傷勢，判斷是經多次撞擊所造成，緊急開刀縫20針，雖保住性命，卻留下發展遲緩的後遺症。士林地院今年7月22日依業務過失傷害罪判商女4月徒刑、可易科罰金12萬元。（現上訴中）

男嬰母親陳女因愛子留下永久傷害身受其苦，因而心生不滿，從2019年7月25日起，在臉書、PTT，以3個化名分別張貼，商女與潘姓丈夫合照將住家地址公開，並註記「惡質保姆（商）和她老公（潘），並問「請問有網友認識她嗎（潘XX），媽媽是虐嬰保姆（商女全名），以此方式公開商女一家人個資。

商姓保母潘姓丈夫及潘姓女兒提告後，士林地檢署作成不起訴處分，經聲請再議，由台灣高等檢察署檢察長命令發回續行偵查，陳女坦承張貼文章內容，檢察官勘驗臉書、PTT截圖認為她洩露潘姓父女個人資料，犯意各別，行為互異，建請法院分論併罰。