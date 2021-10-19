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社會 社會焦點 保障人權

裝闊男約17歲女網友開豪車遊台北　姊妹花只搭到小黃還被討5千車資

▲▼有錢。（圖／pakutaso）

▲鄭姓男子裝闊包車載17歲女網友和妹妹在台北遊車河，最後付不出5000元車資。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓男子今年初約17歲女網友到台北玩，女網友帶著6歲妹妹赴約，鄭男裝闊包下計程車，帶著這對姊妹花去名車展示中心賞車，還繞道W Hotel，一路發豪語未來一定要買「豪車」，卻付不出車資5000元，希望姐妹花跟爸媽要錢來分攤車資，黃姓計程車司機察覺不對，載姊妹花去警局報案，鄭男被依和誘未成年罪移送法辦，結果不起訴。

21歲的鄭男2月間透過交友軟體「探探」認識住在林口的女網友，2人相約到台北見面，鄭男帶女網友在台北市區遊車河，女網友覺得好玩，2月2日帶著妹妹一起赴約，但鄭男卻說家裡車子送修，改成包計程車。

1男2女就搭著計程車在台北市鬧區到處逛，鄭男不但帶女網友去VOLVO展示中心賞車，還一度繞道W Hotel，讓這對姊妹花見識台北知名飯店，一路上，鄭男不斷吹噓自己身價，還說以後一定會買豪車，此時黃姓計程車司機已經開始懷疑姊妹花遇到詐騙。

▲▼三張犁派出所。（圖／翻攝臉書）

▲黃姓計程車司機覺得鄭男像是詐騙集團，趁機把車上姊妹花載到三張犁派出所報案。（示意圖／翻攝臉書）

果然遊車河到晚上的時候，車鄭男開始不斷打電話似乎在籌錢，還開口要姊妹花聯絡父母，請父母拿錢來分擔5000元車資，期間鄭男也曾下車去找便利商店找ATM提錢，但都領不到錢回車上，黃姓計程車司機最後忍不住，晚上9點左右，趁著鄭男再次下車時，直接把車開到三張犁派出所報案。

姊妹花的父母得到通知趕到警局，對鄭男提出和誘未成年離家的告訴，鄭男向警方喊冤，回到下車地點時，就沒見到車子和姊妹花了，他沒有要和誘女網友的意思，台北地檢署檢察官勘驗行車紀錄器錄音等事證，認為鄭男的確沒有要女網友離家的意思，2人自始相約就只是在台北遊玩，也沒有威脅逼迫姊妹花要付車錢，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴鄭男。

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