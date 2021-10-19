捐款收據換二手包　她現金直購再抱怨「假公益賣爛包」結果慘了

▲女網友參加公益捐款活動，不滿事後收到脫皮的小CK包，上網抱怨「假公益賣爛包」遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北沈姓女子6月間發現，有網友在舉辦公益活動，只要拿公益捐款證明，就給可換到網友準備淘汰的二手包，沈女要求直接匯款350元給網友去捐，結果收到一個小CK包，發現提帶有脫皮狀況，沈女上網抱怨對方「假借做公益賣了個爛包給別人」，網友發現遭抹黑怒告，台北地檢署調查認為沈女寫的不是事實，依加重誹謗罪起訴沈女。

被誣指為「假公益」的陳姓女網友因為要搬家，所以清理出一些不需要的物品，在臉書上發起一個公益活動，只要臉友捐款給公益團體，就可以憑捐款證明去找她自取1件二手物品。

沈姓女網友發現這個活動後，主動找上陳女，表明喜歡陳女po出的一個小CK包，但幾經溝通後，沈女表明想直接匯款350元給陳女，由陳女幫忙決定捐給誰，同時把包包寄給她。

但沈女收到包包後質疑，提帶有脫皮狀況，陳女表示寄出時沒發現，會再詢問皮革店如何修復，雙方開始起爭執，沈女希望看到當初匯出的錢捐贈公益的收據，陳女表示收到的錢扣除寄包運費70元，捐款收據會統一整理後公布臉書，沈女回「有需要計較那麼清楚嗎？」

沈女氣到上臉書《爆怨2公社》po文，「假借要做公益的愛心名義賣了個爛包給別人，跟照片差很大。原本錢小不想計較，結果居然還扯什麼退貨也要收運費，難怪不敢留自己的個資料」，陳女發現遭抹黑後，不但自己在臉書上澄清，也循刑事途徑提告。

檢察官調查後，認為陳女從一開始就不是「賣」包，是沈女自己要求匯錢取代捐款證明，而且其他人都是自取，沈女卻希望對方代為寄送，事後公開陳述內容與事實不符，損害陳女名譽，因此依加重誹謗罪起訴沈女。

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