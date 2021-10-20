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三胞胎才出生　31歲爸馬上面臨「百萬醫藥費」一個月愁白頭

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名的31歲爸爸9月喜迎「二胎」，但沒想到竟是「三胞胎」，且由於出生時早產，3名寶寶都住進了ICU（加護病房），可能會有腦性麻痺等後遺症，醫藥費已花了24萬元人民幣（約104萬元新台幣），龐大的壓力令爸爸一個月就「愁白了頭髮」。

▼31歲爸爸一邊擔憂孩子的健康狀態，一邊又為了高額醫藥費煩惱。（圖／翻攝民生頻道）

▲▼三胞胎才出生　31歲爸馬上面臨「百萬醫藥費」一個月愁白頭。（圖／翻攝民生頻道）

根據陸媒報導，該名爸爸平常駕駛大貨車，家境並不優渥，產下三胞胎就已經面臨很大的經濟壓力，3名寶寶又因為早產，一出生就住進了ICU，而且未來還可能會有腦性麻痺等後遺症。

3名寶寶住院一個多月，醫藥費高達24萬元，更令爸爸備感壓力，「我感覺自己很沒用，看著三個孩子在裡面住著，沒錢給孩子看病，每天都坐在醫院門口，等著一有錢就給孩子繳錢治病，那是我感覺最黑暗的時刻。」

▲▼三胞胎才出生　31歲爸馬上面臨「百萬醫藥費」一個月愁白頭。（圖／翻攝民生頻道）

經過40多天的治療後，三胞胎之中的老大以及老二已經順利出院，爸爸的心情稍微放鬆了一點，才發現這一個多月來自己竟「愁白了頭髮」，他說，一開始他曾想過要放棄，但最終沒有放棄，因為不想放棄孩子們，「只要有一點希望，我就不會放棄他們，現在我知道，這一切都是值得的。」

報導提到，三胞胎的故事曝光之後，目前已有善心人士為這一家人提供協助。

▲▼三胞胎才出生　31歲爸馬上面臨「百萬醫藥費」一個月愁白頭。（圖／翻攝民生頻道）

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