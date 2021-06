媽樂透中近4千萬元太爽！　領獎時女兒突然出生：早產快1個月

▲女子要領獎時,女兒突然出生。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國格羅斯特郡一名39歲女子發現自己中樂透大獎,贏得百萬歐元彩券(EuroMillions)英鎊100萬元(約台幣3,908萬元),沒想到她要領獎時情緒太興奮,腹中女兒突然早產,提早一個月出生。

英國《鏡報》22日報導,來自索恩伯里(Thornbury)的39歲女子梅特卡夫(Natalie Metcalf)和43歲丈夫賽姆斯 (Andy Symes),2019年2月1日得知他們贏得樂透大獎英鎊100萬元,原本上午10時與彩券公司約好會面卻不得不取消,因為她突然發現自己即將臨盆,中午12時02分順利生出女兒波比(Poppy)。

梅特卡夫回憶那天被送進產房時,整個人還處於興奮狀態,「我記得護士在照顧我時,我突然大喊,『我現在應該在家去花我的100萬元』,對方則疑惑回說,『什麼?』」。

女兒雖然提早出生幸好過程一切順利,梅特卡夫笑稱,樂透獎金要比嬰兒好處理多了,中獎後她離開公司專心當全職媽媽,買了新房子也計畫補辦夢想婚禮,未來希望能和丈夫再擁有一個孩子,「因為上次有孩子時,讓我們中了樂透」。

