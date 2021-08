4寶媽再生3胞胎！夫一聽嚇壞落跑　她被瑣門外吹冷風乾等

▲女子生完3胞胎回到家中,卻被丈夫反鎖在門外不讓她與孩子回家。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

實習記者黃品臻/綜合報導

通常老婆生小孩,丈夫都會欣喜又緊張,不過烏干達的42歲女子凱瑟琳(Catherine Akello),高齡生下3胞胎後,開心帶著3個孩子回家時,竟發現家中鎖遭更換,且丈夫不知去向,後來更不肯為她和三胞胎負責任,讓她相當錯愕。目前警方已受理此案。

據烏干達媒體Daily Monitor報導,凱瑟琳與50歲的丈夫尼爾森奧庫魯(Nelson Oculu)已結婚20年,先後生下4名子女,其中2名長子是雙胞胎,目前已19歲,沒想到42歲的她卻又再次懷上3胞胎。日前她在醫院產下3名健康的嬰兒,母子均安,但生產過程中始終沒看到丈夫身影。沒多久她帶著三胞胎從醫院回家,原本以為可以好好休息、坐月子,不料一到家中竟發現門上的鎖被更換成新的。

凱瑟琳在接受媒體採訪時表示,「我到家時發現門上鎖了,而且不是平常的鎖,我丈夫也不在家,當他回來時,他也不讓我們進屋,他根本不想聽任何人說話。」

凱瑟琳的姐夫不忍看到她遭到丈夫拋棄,坐在門外吹冷風等待丈夫回家,便提議到他家中過夜,但凱瑟琳拒絕了這項提議,因為兩家距離遙遠,且凱瑟琳才剛生完孩子、精疲力竭。後來凱瑟琳的鄰居看到她一個人在家門口乾等,不忍心看她受寒,便收留她到自己家中。

凱瑟琳的姐夫指出,凱瑟琳的丈夫已經不是第一次做出這種事,他和前妻在一起時就經常讓對方痛苦萬分,直到前妻受不了、雙方分開。目前該案已交由警察審理,有報導指出凱瑟琳丈夫已遭逮捕,但此消息尚未證實。

