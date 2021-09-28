誤以為被嗆這6個字　小六童1拳擊潰金牌同學「睡眠障礙+暈眩」

▲國小運動課打籃球發生學生毆傷同學，家長被連帶判賠醫藥費。（示意圖與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北某國小的田徑隊金牌選手A童，在上體育課打籃球時，因被誤認嗆聲「靠犯規打球」，慘遭B童猛捶頭部1拳，導致A童出現嘔吐、暈眩等傷害，A童父母心疼提告，向B童以及B童父母連帶求償20萬餘元，台北地院審理後，判B童和父母應賠償2萬元精神慰撫金，以及2150元醫藥費，但扣除先前協調已支付的2萬元和雞精，只需再付2150元。

這起校園球賽暴力事件，發生在2020年12月3日，大安區某國小六年級班上體育課的時候打籃球，球賽結束後，B童因為誤認被A童質疑「靠犯規打球」，上前朝A童左側頭部揮拳，導致A童出現暈眩情形，還因而失眠，3天後在學校嘔吐，被送醫診斷有頭部挫傷等傷害。

A童父母傷心指控，孩子是學校田徑隊主力選手，有多次金、銀牌紀錄，因為被B童多次重擊頭部，休息一段時間停練後，成績大受影響，還因此有睡眠障礙、急性創傷壓力症候群，因此要求醫藥費2150元外，還要B童與父母賠償A童10萬元，另外A童父母也各求償5萬元，總計20萬2150元。

B童和父母承認打了A童1下，已經向A童和父母致上最高歉意，並在學校協調時，賠償了現金2萬元及雞精，金額超過醫療費9倍多，並非沒有誠意和解。

台北地院簡易庭指出，因為現場監視器畫面模糊，無法清楚辨識經過，加上無其他證人可佐證A童到底打了幾拳，只能依B童自認，只打了1下，而B童父母未盡責教導孩子遇事應冷靜勿衝動，也有連帶責任，共要負擔A童就診醫藥費2150元及2萬元精神撫慰金，不過扣除先前已交付的金額，只判決要再賠2150元，外加本件訴訟費用3110元。可上訴。

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