奧客與超商店員扭打！懷孕店長急勸架　孕肚慘被撞「險早產」





▲客人與店員扭打，懷孕的超商女店長見狀想勸架，孕肚卻不慎被碰撞差點早產。（示意圖，與本案無關／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／台北報導

台北市中山區一間超商2019年10月5日上午10時許發生一起毆打事件，一名王姓男客因消費糾紛與李姓店員與互相扭打，過程中，不慎撞到上前勸架、身懷六甲的王姓女店長，造成王女差點早產。事後王男與李男互告傷害罪，經法院審理後，2人分別遭判拘役40日、30日，得易科罰金。另外，王女也向王男求償20萬餘元，士林地院日前判王男賠3萬8056元，可上訴。

判決指出，王男2019年10月5日上午10時許，因消費糾紛與李男爆發口角爭執，2人先是互相掐住對方脖子，接著在拉扯對方身體，而過程中李男妻子、身為店長的王女出面打算勸架，孕肚身體等處卻不慎被撞到。事後，王女就醫，除了發現腹部碰撞、右手前臂挫傷、左大拇指挫傷等傷勢，陰道還有出血情形，經會診婦產科治療，發現有早產現象。

李男、王男雙方互相提告傷害罪，經法院審理後，分別被依法判處拘役40日、30日，均得易科罰金。王女亦提起民事告訴，主張除了受傷本身痛苦外，因為自己是一名高齡產婦，且剛好是第一胎，深怕有早產或流產等情形，內心飽受煎熬，故要求王男賠償15萬元精神撫慰金，再加上她因傷要在家休養兩週，得額外支出5萬2104元請支援人員，故要求王男賠償20萬2104元。

王男辯稱，他當時並沒有碰到王女，也沒有任何過失，王女傷勢與他無關，請求撫慰金不合理。不過，法官勘驗事發監視器後確認有碰撞情形，再加上王男、李男均被判處拘役，王女診斷證明等相關事證，審酌兩造情狀後，判王男賠王女3萬8056元為適當，全案仍可上訴。