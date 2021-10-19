城中城最小傷者8歲女童出院了！母感動老闆保留工作：傷好就上工

▲城中城罹難母女今出院，張母表示，一切安頓好就恢復上班上課。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火警，造成46死41傷，其中年紀最小傷者是8歲張姓女童，19日已和受傷的媽媽一起出院，並由社會局社工安排新住處。張母也感動表示，這幾天都有善心人士捐款捐物資，學校幫很大的忙，老闆也替她保留工作，一切安頓好後，母女就能恢復上班上課。

8歲的張姓女童和媽媽住在城中城大樓，火警發生後，母女雙雙被救出送醫，在病房養傷5天後，母女倆19日一起出院，離開醫院前，和媽媽一起坐在病床上，聽著社福中心主任詢問協助事項，社會局也提供民間單親家園及安置處所供母女評估選擇，後在社工陪同下出院。

▲城中城大火釀多人傷亡，最小罹難者是8歲張姓女童 。（圖／記者吳世龍攝）

張母感動表示，這幾天都有善心人士捐款捐物資，學校也幫了很多忙；老闆更是幫她保留工作，要他安心養傷，等傷好了歡迎隨時上工，預計在安頓好之後，女兒就可以回到學校上課。

張姓女童就讀的忠孝國小表示，目前待張同學返校後，讓她適應幾天，為保護孩子的隱私與空間，學校會主動提供相關上課的照片與影片，讓關心孩子的社會善心人士能夠放心。此外，學校已經幫張同學申請教育儲蓄戶，核定後會立即上網勸募。

▲▼服務中心有多位社工和律師駐點服務，協助災戶和家屬相關需求。（圖／記者許宥孺翻攝）

城中城火警發生後，社會局啟動一對一社工關懷慰問服務，有一戶家戶的親屬正在躊躇憂心，因為他們的親人是一對相依為命的母子，兒子罹難、媽媽住院，已許久未見的前夫突然現身，由於現在正在處理理賠事宜，家屬非常擔心理賠金的繼承問題。

陳其邁了解後，也拉了一張椅子，就坐在家屬旁傾聽，並參與討論，協助釐清法律繼承爭議。社會局表示，市府團隊在服務中心都設有社工服務中心、律師服務櫃台等，多位社工和律師駐點服務，盡力協助城中城受災戶及家屬各方面的需求。

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