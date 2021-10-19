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別急著花！持藝FUN、五倍券到高雄消費　再賺100高雄券

▲▼藝FUN券首週抽籤結果。（圖／記者林育綾攝）

▲藝FUN券首週抽籤結果出爐。（圖／記者林育綾攝）

記者許宥孺／高雄報導

八大部會加碼券第一周中獎號碼全抽出，高雄市政府宣布再加碼，持國旅券消費500元送高雄券100元，持藝FUN券及振興五倍券到藝FUN店家消費滿500元，也送高雄券100元。

▲打狗英國領事館搭配振興券推「史溫侯經典組合」，不可錯過山上官邸遠眺高雄港，觀賞西灣夕照。（圖／高雄市文化局提供）

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▲打狗英國領事館搭配振興券推「史溫侯經典組合」，不可錯過山上官邸遠眺高雄港，觀賞西灣夕照。（圖／高雄市文化局提供）

「手下留券！」文化局長王文翠，文化部今年推出300萬份面額600元的藝FUN券，上週首波抽出81萬名幸運兒，高市府結合藝FUN券加碼特別規劃「高雄購藝思」振興活動，不管是看電影、看表演、看展覽、聽演唱會、買書、買文具、買文創商品、文化場域店家民宿等，只要憑藝FUN券或振興五倍券到合作店家消費，消費滿額就能獲贈高雄券。

▲▼紅毛港文化園區搭配振興券推「大港巡航」與「棧貳庫-紅毛港」套餐組合，飽覽天海闊遠的港灣美景。。（圖／高雄市文化局提供）

▲紅毛港文化園區搭配振興券推「大港巡航」與「棧貳庫-紅毛港」套餐組合，飽覽天海闊遠的港灣美景。（圖／高雄市文化局提供）

王文翠說，不管是文青最愛的駁二藝術特區、城市裡人文風景巷弄書店、文化景觀中極富特色的眷村民宿、影迷朝聖中的高雄電影節、眾人引頸期盼即將開幕的高雄流行音樂中心，或是充滿幽思古情的打狗英國領事館、鳳儀書院，只要民眾踏足高雄，都能在這裡找到適合自己的人文情調。

▲「高雄購藝思」藝文消費加碼高雄券，文化局鼓勵市民藝文消費，一起挺書店。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼「高雄購藝思」藝文消費加碼高雄券，文化局鼓勵市民藝文消費，振興文化經濟（圖／高雄市文化局提供）

▲「高雄購藝思」藝文消費加碼高雄券，文化局鼓勵市民藝文消費，振興文化經濟。（圖／高雄市文化局提供）

文化局指出，文化部藝FUN券使用期間為2021年11月10日至明2022年4月30日，去年高雄適用場域近800間，包括電影院、書店、文具行、唱片行、樂器行、文創商行、音樂展演空間等各式藝文場域，呼籲高雄市適用藝FUN券的店家踴躍加入「高雄購藝思」方案，帶給消費者更多優惠，協力振興地方文化經濟，參與方式近日將公告在文化局官網上。

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