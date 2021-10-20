150名「黑衣人」凌晨闖進學校　大批人馬對峙叫囂宛如黑社會電影　

記者魏有德／綜合報導

位於西安的陝西服裝工程學院一位工作人員18日在微博上發文求助稱，凌晨2時30分，學校突然闖入150名不明身份的社會閒散人員，佔領陝西服裝工程學院和陝西科技大學鎬京學院的門衛、學院總值班室和監控室，還把值班人員和保安趕出去，引起外界關注。

▲西安陝西服裝工程學院發生百名黑衣人闖校園霸佔校區事件。（圖／翻攝微博星視頻）

《極目新聞》報導，這名工作人員還指，該校區行政樓、大門被封鎖，學生、老師、工作人員都無法正常出入大門及辦公室及餐廳等地，（他們）把校內人員全部往外趕，場面十分危急，請求教育廳盡快派工作組前來學校處理，學校保衛處已報警。

▲身穿盜版名牌花襯衫的男子與學校保全推擠拉扯。（圖／翻攝微博星視頻）

目擊者拍攝的影片顯示，一名身著「LA」盜版名牌花襯衫的男子和校方保全人員在門口爭執，雙方還不時發生推擠，兩方人馬則各自聚集不少人在四周互相叫囂，場面宛如黑社會談判現場。從拍攝時間看來，雙方爭執的場景已進入白天，可見整起事件從凌晨持續至白晝。

該校保安人員透露，整起事件發生在18日凌晨2時40分左右，突然有數十名保安乘坐多輛車來到學校，「有帶頭的（人）說奉命來接管學校的安全保衛工作，還宣讀了學校相關人員的任免和保安換防的通知。」

▲兩組保全人員在學校大門外對峙。（圖／翻攝微博星視頻）

該保安稱，經統計，新來的保安有80人左右，已經控制學校大門出入口和監控室。衝突發生後，當地派出所員警和陝西省教育廳工作人員均到達學校，要求新來的保安先撤出，待協調工作完成後，再決定是否進行換防，以防雙方發生衝突。不過，直至昨（19）日下午都沒有任何效果。

