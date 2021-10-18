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怪男闖進女生宿舍！女醒來發現「有人在摸」抵抗　慘被打成尿失禁

怪男闖進女生宿舍！女醒來發現「有人在摸」抵抗　慘被打成尿失禁。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

▲男子竟然闖入女宿舍企圖性侵女子。（圖／翻攝自微博／極目新聞

記者李振慧／綜合報導

陝西省西安市一間足浴店女員工在宿舍睡覺時，突然遭陌生男子闖入並伸手亂摸，她抵抗反而遭到對方毆打，人被打成重傷尿失禁，目前仍在醫院接受治療。事件引發外界關注，警方回應正在進一步調查。

《極目新聞》報導，受害女子沙曉萌（化名）表示，她2日晚間10時準備就寢時，身上只穿著內衣褲的她睡到一半，發現有手伸進她被子中亂摸，她發現後把陌生男子推開，沒想到因此惹怒對方，對方把她整個人拖下床開始進行毆打，同宿舍的另外2名女員工見狀立即上前阻止，但是也拉不住人，老闆聽到動靜帶朋友前來查看，才終於把男子拉開。

沙女本來想報警，但是被老闆阻止，她後來感覺到噁心暈眩，就醫發現有尿失禁現象，診斷為閉合性顱腦損傷輕型需要住院治療，如今住院已約半個月，身體雖然稍有恢復，但是起床走路還是會頭暈。

沙女表示，她在該店已經工作10個月，但之前從未見過該名男子，家屬四處去打聽發現，打人男子是西安市長安區某村的工作人員，目前已經正式向警方報案。新聞引發網友討論，「這已經是性侵未遂了吧，比毆打還要嚴重」、「打人的人感覺身分不單純」、「希望能盡快把壞人刑拘」。

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