陸本土疫情再起9人確診擴散4省　貴州也發現1例有甘肅旅遊史

▲甘肅嘉峪關明珠花園小區進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（19）日通報，10月18日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例25例。其中，本土病例9例，分布於陝西、內蒙古、寧夏及湖南，境外輸入則為16例含4例無症狀轉確診。值得注意的是，貴州遵義今（19）日也通報1例確診，該病例曾赴內蒙古及甘肅等多景區。

▲西安火車站設立核酸檢測站，防止疫情擴散。（圖／CFP）

大陸本輪本土疫情是由一群前往內蒙古、甘肅等地旅遊的7名好友，在前往下一個景點西安旅遊時陸續驗出確診，經各地政府回追排查後檢出。目前已有內蒙古、甘肅、寧夏及陝西（西安）傳出確診病例，同時，湖南、貴州也發現相關連本土確診病例，疫情擴散風險大增。

湖南長沙的確診病例為甘肅省嘉峪關人，這名40歲的蔣姓男子17日的抵達長沙參加由江蘇某企業舉辦的智能洗滌觀摩活動，前往3家洗滌公司參觀後回飯店用餐。根據抵達時的核酸檢測報告，蔣姓男子出現陽性反應，經醫院覆查後確診。

▲內蒙古烏魯木齊醫護人員替民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

至於貴州遵義出現的本輪疫情關聯確診人員則為一名66歲男子，他曾前往甘肅、內蒙、青海旅遊，返回貴州遵義後，隔日又搭乘遊覽車前往重慶的景區遊玩，過程中檢測均為陰性。直至返回遵義的核酸檢測發現陽性反應，後被醫學判定為確診病例，隨即被送往醫院隔離救治。