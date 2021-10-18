獨／豪宅保全3偷貴婦傳家寶　法官怒公布「贓物照」：不准買賣

▲貴婦在佳士得拍賣會標道的1930年製圓形鑽石胸針，成交價15萬港幣。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市青田街1處豪宅的林姓保全，因為欠地下錢莊債務，竟監守自盜，3度偷闖進住戶家中，把貴婦當成傳家寶的絕版名錶、鑽石胸針搜刮一空，台北地院法官審理後，痛批林男破壞住戶對保全的信賴，不宜寬貸，依3個侵入住宅竊盜罪，重判7年6個月，同時在判決書中公布珠寶名錶照，提醒民眾不要買賣贓物，看到就向檢調舉報。

▲鑽石總重6.64克拉的ANNA HU十字架型鑽石項鍊，價值100萬元。（圖／記者劉昌松翻攝）

判決指出，林姓男子因為投資比特幣失利，又在球版賭博輸了一堆錢，欠地下錢莊大筆債務，還一度被黑衣人押走過，因此起了貪念，利用在豪宅擔任保全的機會，觀察到2樓住戶習慣把備用鑰匙放在鞋櫃，在2020年7月間，2度趁住戶出門時闖入行竊，8月要重施故計時，發現鑰匙不見了，竟然佯稱受住戶委託找鎖匠來開門。

▲已停產絕版的HERMES愛馬仕鑲鑽鏤空手錶，價值52萬多元。（圖／記者劉昌松翻攝）

不過林男第3度闖空門的時候，剛好社區住戶遇到停車場大門故障，急著要找保全卻找不到人，調閱監視畫面尋找林男蹤跡，並請保全公司主管約談林男，林男見事跡敗露，才坦承行竊，並歸還剛偷到的HERMES愛馬仕GARDEN PARTY咖啡色皮包，至於先前竊得的珠寶、名錶則已低價賣掉。

住在2樓的貴婦得知她每天親切問候、偶而施以小惠的保全竟是賊，身心大受打擊，對人身安全開始產生恐懼及懷疑，法官痛批林男踐踏住戶對保全的信任，惡性非輕，實不宜寬貸，依3次侵入住宅竊盜罪各判3年6月，共應執行徒刑7年6月。

▲PATEK PHILIPPE百達翡麗男用手錶(WORLD TIME限量款)價值105萬元 。（圖／記者劉昌松翻攝）

雖然貴婦自行清算，家中許多名牌包、名錶等瑰寶都不見了，估計損失高達1633萬餘元，法官只依證據，認定其中10多項珍品共約389萬元被林男偷走，不過由於這些失物有停產絕版的愛馬仕鑲鑽鏤空手錶，還有佳士得拍賣會標來的鑽石胸針，市場罕見，法官特地將這些物品和證明書照片都附在判決書中上網，提醒民眾「若見坊間有流傳、購得或取得此失竊物品之人者，請向檢調機關舉報，以免觸法或涉及刑法贓物、洗錢等罪章」。

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