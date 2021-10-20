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陸本土疫情3天擴散7省單日飆升至17人　浙江現1例台灣無症狀輸入

▲受疫情影響，甘肅蘭州A級景區全面暫停對外開放。（圖／CFP）

▲受疫情影響，甘肅蘭州A級景區全面暫停對外開放。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（20）日通報，10月19日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例，包括本土病例17例，分布於內蒙古、甘肅、北京、貴州、雲南、陝西及寧夏7省市，境外輸入則為13例，分別是上海7例，廣東3例，福建1例，河南1例及陝西1例。

▲北京豐台區出現本土確診關聯病例。（圖／CFP）

▲北京豐台區出現本土確診關聯病例。（圖／CFP）

本輪疫情爆發後3天內已迅速擴散至7省市，包括內蒙古8例（阿拉善盟5例、錫林郭勒盟3例）、甘肅4例（蘭州市）、北京1例（豐台區）、貴州1例（遵義市）、雲南1例（德宏傣族景頗族自治州）、陝西1例（西安市）、寧夏1例（吳忠市）。

據了解，大陸本輪本土疫情由一行7人的自駕遊旅行團出現陽性確診案例開始，這7人途經的內蒙古、甘肅、陝西西安等地經大規模排查後，陸續發現有確診案例，甚至在追蹤米切接觸者後發現，北京、貴州、湖南及雲南都有出現相關病例，引起官方高度重視。

截至發稿時間，大陸官方仍在進行疫調，追查本輪疫情來源及病毒特性，同時，出現確診病例的地區也進行大規模核酸檢測和採取相關封控措施，嚴防疫情持續擴散。

此外，大陸境外輸入確診病例共13例，無症狀者18例，包括1名由台灣出發入境浙江被驗出陽性反應，現已接受醫學診治集中隔離觀察。

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