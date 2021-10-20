香港保安局長：盼「中國台灣當局」憐憫潘媽媽　讓陳同佳入境投案

▲陳同佳出獄近兩年，未來台投案。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案嫌犯陳同佳在香港出獄近兩年尚未來台投案，死者潘曉穎的母親邀請陳同佳、香港保安局長鄧炳強等人20日「當面對質」，但都未獲回應。鄧炳強日前接受港媒專訪時表示，事件會演變至此，就是台灣不容許陳同佳入境導致，「希望『中國台灣』當局憐憫一下潘媽媽，讓陳同佳去台灣負上自己的責任。」

根據《香港01》報導，鄧炳強指出，陳同佳很願意赴台自首，管浩鳴先前也為他申請簽證，「整件事是『中國台灣』，台灣是中國的一部分，不容許陳同佳去，導致事情變成這樣。」

▼香港保安局局長鄧炳強。（圖／路透）



鄧炳強提到，整件事情是在台灣發生，所有證據如監視器、屍體，全部都在台灣，其實證據足夠，只不過台灣政治操弄，「我覺得非常不道德，令公益不能彰顯。」

鄧炳強認為，台灣一直要求的「司法互助」只是政治操弄，「我想不到任何原因，為什麼不讓一個願意自首的人入境，完全沒有理由，希望『中國台灣』當局憐憫一下潘媽媽，讓陳同佳去台灣負上自己的責任。」

鄧炳強並強調，此案處理簡單，不需要「域外法權」等方式，「你讓陳同佳去，事情就處理完了，香港警方願意盡力配合台灣當局的需要。」

鄧炳強還說，陳同佳在香港已經完成服刑，要去哪，做什麼，自己有權決定，已經是自由人，是否到與台灣有邦交的國家要求引渡，都是他的自由。

▼陳同佳出獄時曾公開道歉，表示願意赴台投案。（圖／路透）

