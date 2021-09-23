香港保安局長警告港人：慶祝「雙十節」恐涉「分裂國家」重罪！

▲在想港揮舞、展示中華民國國旗可能觸法。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港保安局長鄧炳強近日接受專訪，警告香港人切勿在10月10月「雙十節」做出「把台灣從中國分裂出來」的行為，或鼓勵、煽動其他人做這些行為，涉違反「香港國安法」，全屬嚴重罪行，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

鄧炳強表示，根據中國憲法，台灣是中國領土的一部分，任何人意圖想將台灣從中國分裂出去，或鼓勵其他人做這些行為，都是違法行為，「台灣是中國不可分離的一部分，任何人試圖將台灣從國家分裂出來，或煽動他人把台灣從國家分裂出來，我們必然會採取果斷執法行動，我呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。」

▼香港保安局長鄧炳強。（圖／路透社）



過去多年來，香港都有部分人會慶祝「雙十節」，在大街上掛起「青天白日滿地紅」旗子。對此，鄧炳強指出，會按個別實際情況去處理，「如果你心裏真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裏所想及你所做的事。」

鄧炳強提到，是否存有意圖是個重點，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

鄧炳強還說強調，不會單單從一支旗子去做判斷，「要看旗上面有否寫字、寫甚麼字，附近有甚麼人，他們講甚麼，他們的行為令到群眾會有甚麼反應等，如發現違法行為，我們一定會嚴正執法，這個是很嚴重行為。」