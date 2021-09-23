陳同佳「獲釋近2年」未來台投案　潘曉穎母盼案件能在香港審理

▲陳同佳獲釋已近2年，至今未來台投案，甚至可以說是幾乎「神隱」。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港女命案」兇嫌陳同佳2019年10月獲釋至今已近2年，但仍未來台自首（投案）。死者潘曉穎的母親中秋節當天（21日）透過媒體表示，今年已經是第四個沒有女兒的中秋，每天都還是感到痛心難過，希望香港政府重新考慮在香港審理案件。

潘曉穎的母親指出，今年已經是第四個沒有女兒陪伴的中秋節，但相反的，陳同佳的父母仍可以與「殺人棄屍犯」兒子共享天倫之樂，質疑香港警方保護殺人犯，「我的女兒死了，已經永遠見不到她了，你知不知道我多痛心？多難過？每天都會想起她」

潘曉穎的母親提到，從2018年起，她多次寫信給香港政府，要求「特事特辦」，但警方至今仍保護陳彤嘉，政府又以機密為由不透露情況，「陳同佳是不是有很多仇家？是不是怕有人殺了他？」

▼陳同佳獲釋當日在媒體面前向潘家道歉，還說自己一定會赴台投案。（圖／路透）



潘曉穎的母親強調，現在香港與台灣雙方各持己見，香港政府是否可以重新考慮在香港審理此案。她還說，希望香港政府能夠在本屆任期內解決此案。

對於潘曉穎母親的發言，香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，十分明白潘母的感受，他相信任何與此事相關的人都不會有好心情，但對於陳同佳何時赴台自首（投案），要視相關手續的批准時間。

香港保安局則表示，只要台灣當局不再政治操弄，批准陳同佳入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排研究，以認真和務實的態度處理事件，案件就能得到了結，「特區政府一直希望陳同佳可盡早赴台承擔法律責任，由始至今都沒有改變，但香港現時沒有法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，政府亦沒權就自首的事，代陳同佳作決定或安排。」

對於潘母「港警保護殺人犯」的質疑，保安局指出，不會評論任何人是否受警方保護。