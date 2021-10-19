社運名醫「沃草」創辦人柳林瑋涉猥褻3女判刑1年半　上訴辯無罪

▲柳林瑋。（圖／《ETtoday 新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

參與太陽花學運的「沃草」創辦人柳林瑋醫師，遭控以創辦網站壓力大、禮貌擁抱、按摩等藉口，藉機猥褻3名女子，他否認犯罪，辯稱都是女方交往不成才陷害他，但一審法院不採信，將他判刑1年半。案件上訴二審，高等法院19日首度開庭審理，他還是否認犯罪，辯稱沒有「強迫」任何人。

現年38歲的柳林瑋，因與多名不認識的網友共同成立「公民1985行動聯盟」，之後又成立網站「沃草」，在公民運動中頗負盛名。而太陽花學運時，柳林瑋也積極參與，被稱為「社運醫師」；另外他也是保健品品牌「MedPartner」（美的好朋友）創辦人。

不過2017年4月間，有一名女子在網路上聲稱自己遭到柳林瑋性騷擾，甚至還被強吻，柳林瑋雖然回應「並沒有強吻這件事情發生，我跟她沒有任何違背她意願的肢體接觸。」，但事後又有2名女子也向檢警提出告訴。檢方調查後，認為柳林瑋涉犯「強制猥褻罪」，犯罪嫌疑重大，

一審法院審理後，柳林瑋辯稱，這些女子都是因為交往不成，才會反控他猥褻。不過法院調查發現，柳林瑋2015年間邀約女性友人共進晚餐，開車送女子回信義區宿舍時，以「久未見面」的禮貌性擁抱為由，擁抱女子，最後更強吻。另外率先出面指控的女子，則是因為柳林瑋帶女子在建國中學校園散步後，因躲雨回到車上，柳林瑋以創辦網站壓力很大為由，希望女子給予擁抱支持，女子雖錯愕但仍配合，沒想到柳林瑋竟然趁機強吻得逞。最後一個女子是柳林瑋公司的工讀生，柳林瑋付錢請她打掃房屋，請工讀生為他按摩，沒想到柳林瑋竟起身擁抱工讀生，並趁機撫摸下體得逞。一審法院將他判刑1年6月。

案經上訴，高等法院二審19日首度開庭審理，庭訊內容不公開審理。柳林瑋結束庭訊後，發覺有媒體守候，竟在法院內躲避近1小時才離開。他還是否認犯罪，辯稱沒有「強迫」任何人，做任何事。