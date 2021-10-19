國泰世華ATM大當機才過1天　林楚茵就接詐騙電話「銀行責任不寬待」

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國泰世華銀行18日ATM大當機，許多民眾抱怨中午時段完全無法在ATM進行提款或轉帳交易。民進黨立委林楚茵19日透過臉書表示，才隔一天就接到好幾通假冒國泰世華之名的詐騙電話，還假扮警官、假借做通話筆錄名義隔絕被害人與外聯絡，呼籲民眾提高警覺，後續銀行該負的責任也絕不能寬待。

林楚茵表示，昨天傍晚國泰世華ATM系統大當機，今天她就接到好幾通詐騙電話，假冒國泰世華之名來電，在這種異常時刻民眾真的很容易讓上當，因此特別花了點時間好好瞭解他們在玩什麼把戲！

林楚茵稱，該來電先是操著中國口音的客服通知她在國泰世華有欠款沒繳清，再誘導報警轉接至「110」的分機，由另一位佯稱警官的同夥以不間斷地問題詢問她各種資產，並以做通話筆錄之名要求周遭不得有第三者，且不可以有任何聲響，藉此隔絕被害人與外聯絡。

林楚茵表示，提醒各位朋友這段時間如有接到銀行電話務必再三確認，別讓自己成為詐騙集團口中的肥羊！關於國泰ATM連續當機她已請金管會介入了解，要求銀行必須在最快的時間修復問題並釐清民眾帳務，後續銀行該負的責任也絕不能寬待，此外，也要求警政署持續強力查緝詐騙集團，不能讓詐騙集團繼續橫行。