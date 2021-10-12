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快訊／NCC擬法規範臉書審查言論不透明　媒體議價採澳洲模式分潤

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵辦公室提供）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委林楚茵12日在立院總質詢時表示，臉書不透明的言論審查，加上免費轉載新聞而瓜分媒體的廣告收益，常為人詬病，她要求行政部會加以監管。對此，行政院院長蘇貞昌也當場承諾，台灣是自由民主的國家，平台不能逾越國內法律，會擬法保障使用者權益。NCC主委陳耀祥也表示，目前正研擬法案規範臉書審查透明度，至於媒體議價法的部分，希望建立類似澳洲模型的分潤機制，有助媒體產業發展。

林楚茵表示，最近流行用語「你被祖了嗎？」是指無故被臉書刪文、停權，而臉書宣稱內容審查是透過AI人工智慧進行辨識，再透過一萬五千名人工手動審查，但臉書在台灣登記的辦公室只進行管理顧問、廣告、市場調查等業務，不包括內容審查，臉書是否由懂中文的中國人來審台灣用戶的言論？不透明的審查機制會不會讓臉書成為國中之國、小警總？

經濟部部長王美花回應，臉書有公告社群守則，打擊歧視性言論、假訊息，若覺得被審查不公平，經濟部可以協助反映。NCC主委陳耀祥也表示，NCC正起草「數位通訊傳播法」草案，會規範大型數位平台關於言論審查透明度議題。

此外，林楚茵問到媒體議價機制研擬進度，現行法令不足以要求數位平台做媒體分潤，但立法緩不濟急，需靠修法、協商達成。林楚茵認為，若政府連言論審查都不能監管，如何要求臉書決策高層上談判桌，媒體議價機制恐怕還要走很久。對此，陳耀祥回應，媒體議價機制責目前由NCC、文化部與公平會先做產業調查，希望建立類似澳洲模型的分潤機制，有助媒體產業發展。

對於臉書時常出現一頁式廣告連結，都是賣假貨、爛貨、出錯貨的詐騙廣告，林楚茵問到，臉書賣廣告給台灣業者卻不用繳稅，平台不用負刑事責任？財政部部長蘇建榮回應，跨境電商都要課營業稅，臉書公司在台灣有稅籍登記，所以要繳所得稅。法務部部長蔡清祥回應，法務部跟臉書都有聯繫管道，有詐騙案件都會請臉書配合協助偵查，提供詐騙者的資料。

林楚茵認為，臉書是許多人的資訊來源，卻因為是跨國公司而有不受監管的問題，期待誠如蘇貞昌所宣示的，各部會負起監管責任，不要讓臉書予取予求。

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