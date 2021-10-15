快訊／國民黨團杯葛立院持續空轉　林楚茵酸：當薪水小偷消費高雄

▲國民黨立委衝上主席台質問游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立院黨團15日為杯葛行政院長蘇貞昌上台備詢，再度祭出「文攻」，提出散會動議、蘇揆列入國會不歡迎對象等案，均遭民進黨團人數俠優勢否決，民進黨團後祭出「包裹表決」，要求將150餘案退回程序委員會，引發國民黨立委大表不滿，衝入主席台、拍桌抗議。對此，民進黨立委林楚茵透過臉書大酸，國民黨想當薪水小偷，一再杯葛院會進行，不讓其他政黨立委行使職權。

立法院今天再度邀請蘇貞昌進行施政報告總質詢，不過，國民黨團為杯葛蘇揆上台，陸續提出「散會動議」、「蘇貞昌列為國會不歡迎對象」、「國會議長應秉公處理官員脫軌行為」等提案，悉遭民進黨團以人數優勢否決，國民黨立委於是群起拍桌表達不滿。

國民黨團「散會動議」提案指出，老舊社區消防、結構等安全性不足，地方政府理應積極介入，由此可知高雄市政府明顯失職、失能、怠惰、草菅人命，加上高雄市負債居六都之冠，又不願意將時間和金錢花在刀口上，此時需要行政院長待人、帶錢直接介入解決，儘速檢討高雄市府缺失並改進，以及預防災難再次發生，避免國人生命再次受到威脅，建請本次會議立即散會。

上午11點18分，立法院長游錫堃宣布處理民進黨團提議，除第一案其餘均退回的提案，國民黨團總召費鴻泰聞言大表不滿衝上主席台，國民黨立委賴士葆則撕碎提案文件，民進黨立委王美惠、郭國文等人也上台「護駕」，游錫堃隨即宣布院會休息。院會持續空轉。

對此，林楚茵今天上午透過臉書表示，國民黨永遠想當薪水小偷，高雄市議會都在開會，國民黨立法院團竟然以高雄城中城大火為理由，要求立法院即刻散會，這是消費高雄也無助解決問題，國民黨立委一再杯葛院會進行，不讓其他政黨立委行使職權，建議國民黨立委乾脆集體請辭，「你們可以永遠散會」。