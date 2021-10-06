　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱國正談我國區域情勢：左鄰右舍兩個吵架　磚塊飛鏢滿頭飛

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長邱國正答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸解放軍連日派出共機擾台，前國民黨主席洪秀柱卻認為，此舉並非針對台灣，更直言「我們格局太小了，你要看整個南海的情勢」。對此，國防部長邱國正6日表示，當左鄰右舍吵架，且磚塊飛鏢滿頭飛時，在中間的我們必須提高警覺，並有自保能力。

立法院外交及國防委員會、財政委員會6日召開聯席會議，審查行政院函請審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」案。民進黨立委林楚茵質詢時提及，洪秀柱認為中國並非針對台灣，「台灣太小了」，呼籲台灣人格局要放大。

林楚茵指出，共機近日頻繁擾台，近5日已經累計150架次軍機入侵我國海域，遠超過去年同期數量，然而許多人卻會將其引導成政治問題或是美中軍備競賽，甚至質疑我國提升國防自主的必要性，身為國防部長的邱國正必須有所回應。

邱國正強調，中華民國是民主的國家，任何人的發言皆予以尊重，不過他也比喻，「左鄰右舍兩個吵架，我們在中間，吵架或打架當中，磚塊、飛鏢滿頭飛，我們能夠不緊張嗎」，更何況目前這些磚塊、飛鏢並沒有特別表明「不是針對你」，我國必須積極準備並提高警覺。

此外，林楚茵也說，美國總統拜登與中國國家主席習近平就台灣議題，雙方同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），詢問台灣在印太地區戰略是否會有所變化，以及我國對美軍購會否因美中共識受阻。

對此，邱國正則回應，國防部的本務就是做好軍事準備，不會因哪些特定國家或人物講了哪些話而動搖，若要作戰國軍一定站在最前線，故國軍必最做好強化戰備的努力。

ET快訊
獨／護理師轟NanaQ說謊！堅持不用嘔吐袋「硬吐地上」
快訊／高雄毒犯拒捕！扮蜘蛛人爬7樓屋簷與警對峙中
陳柏惟認肇逃「LINE群組崩潰」　鐵粉驚人對話曝
300萬五倍券來了！　炸滿超商照曝光
快訊／窮到欠黨工薪水　國民黨彰化黨部1.21億拍出
BNT準備開搶！　23~46歲「苦等第一劑人數」公布
快訊／柯文哲宣布北市今晚KTV開唱！　進場掃2次QR Cod
快訊／蔡英文正告北京：共機擾台嚴重破壞區域和平
莫德納3天內到貨！指揮中心曝「下一波接種對象」
快訊／北市內用解禁！　柯文哲：不需隔板、梅花座
老婆每晚離房！男星疑被戴綠帽　攤牌才知「內疚真相」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫苗接種紀錄異常多達3000筆　北市：已協助國泰醫院重新上傳

為第一線里長發聲　北市議員提案「里長優先施打流感疫苗」

2張圖澄清「藏疫苗」質疑　北市：接到院所反映能否精準點

游淑慧扮「魷魚」詭異娃娃促銷熊好券　柯文哲嚇：真的很像

邱國正談我國區域情勢：左鄰右舍兩個吵架　磚塊飛鏢滿頭飛

周玉蔻罵「柯某人」害本土+0破功　柯文哲：我倒覺得是成功攔截疫情

陳柏惟肇逃黑歷史遭起底　魏明谷抱屈：國民黨政治追殺

快訊／訂包廂！柯文哲宣布北市今晚可唱KTV　進場要掃2次QR Code

快訊／蔡英文正告北京：共機擾台已嚴重破壞區域和平穩定

確診女機師2孩居隔！北市114人加強版自主管理　2校＋1補習班停課5天

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

藍心湄曝ㄎㄧㄤ照「該鬆都鬆了」　黃子佼再穿金鐘戰袍：電視人要互相加油

疫苗接種紀錄異常多達3000筆　北市：已協助國泰醫院重新上傳

為第一線里長發聲　北市議員提案「里長優先施打流感疫苗」

2張圖澄清「藏疫苗」質疑　北市：接到院所反映能否精準點

游淑慧扮「魷魚」詭異娃娃促銷熊好券　柯文哲嚇：真的很像

邱國正談我國區域情勢：左鄰右舍兩個吵架　磚塊飛鏢滿頭飛

周玉蔻罵「柯某人」害本土+0破功　柯文哲：我倒覺得是成功攔截疫情

陳柏惟肇逃黑歷史遭起底　魏明谷抱屈：國民黨政治追殺

快訊／訂包廂！柯文哲宣布北市今晚可唱KTV　進場要掃2次QR Code

快訊／蔡英文正告北京：共機擾台已嚴重破壞區域和平穩定

確診女機師2孩居隔！北市114人加強版自主管理　2校＋1補習班停課5天

疫苗接種紀錄異常多達3000筆　北市：已協助國泰醫院重新上傳

1坪57萬「屋主堅持不賠售」　她查實價登錄傻了！內行：應該很搶手

餐飲再鬆綁！瓦城、豆府取消隔板跟梅花座　漢來海港可自取餐點

【廣編】石牌站最美建案即將公開　美術館概念昇華家的藝境

環球科大30周年校慶聯展　校園公共藝術「鷹揚環球」揭幕

正德9月營收年增133.41%、月增48.78%　藉市場大好脫胎換骨

金錢豹轉型「防疫比中央更嚴」　13平方米包廂只能坐4人

為第一線里長發聲　北市議員提案「里長優先施打流感疫苗」

默沙東新冠口服藥各國搶買　新加坡簽訂採購合約

分手遭瘋狂騷擾　第23回提到「這3個字」他真的嚇壞了

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

政治熱門新聞

陳柏惟坦承10年前疲勞駕駛肇事逃逸　「我感到非常不好意思」

不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停課1天

快訊／陳柏惟遭爆10年前曾肇逃　他控：極其惡劣、不負責任

快訊／陳柏惟肇逃紀錄被翻出　被撞騎士顱內受傷、腦膜出血

快訊／陳柏惟坦承肇逃　刪Q總部氣炸：沒想到他這麼爛

快訊／遭控撞傷騎士肇逃　陳柏惟道歉「這是刻在我心上的事件」

快訊／不甩大陸抗議　法議員訪團今抵台

周玉蔻預測「吃蛋破功」　怒罵：又是柯某害人？

快訊／蔡英文正告北京：共機擾台已嚴重破壞區域和平穩定

讚邱國正回應得最好　王世堅：共機來了就不用回去了！

陳柏惟肇逃！徐巧芯批可惡至極　游淑慧諷：難怪36歲也就是這樣

快訊／訂包廂！柯文哲宣布北市今晚可唱KTV

LIVE／北市可以唱歌了！　柯文哲說明KTV、餐飲業防疫指引

朱立倫說要送新手機　徐巧芯開口要iPhone13天峰藍

更多熱門

相關新聞

美國拜登政府暫停向中廣核運送核原料

美國拜登政府暫停向中廣核運送核原料

中國大陸先前遭傳積極擴張核武庫，而今外媒報導，美國9月已暫停向中國最大的國有核能企業「中國廣核集團」（簡稱中廣核，CGN）的核原物料運輸出口授權，反映出拜登政府對中國發展核武的憂慮。

讚邱國正回應得最好　王世堅：共機來了就不用回去了！

讚邱國正回應得最好　王世堅：共機來了就不用回去了！

澳學者：2024台海風險高峰「恐觸世界大戰」

澳學者：2024台海風險高峰「恐觸世界大戰」

邱國正坦言兩岸局勢40年來最嚴峻

邱國正坦言兩岸局勢40年來最嚴峻

陳柏惟這次不用台語質詢　還是問了這句話

陳柏惟這次不用台語質詢　還是問了這句話

關鍵字：

邱國正國防部拜登習近平美國中國林楚茵

讀者迴響

熱門新聞

陳柏惟坦承10年前疲勞駕駛肇事逃逸　「我感到非常不好意思」

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

第11輪分流預約！BNT第1劑10/11、AZ第2劑10/12開放

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹這幕

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

不只大安某國小！萬芳國小某學童「機組員母確診」　全班預防性停課1天

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面