邱國正談我國區域情勢：左鄰右舍兩個吵架　磚塊飛鏢滿頭飛

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸解放軍連日派出共機擾台，前國民黨主席洪秀柱卻認為，此舉並非針對台灣，更直言「我們格局太小了，你要看整個南海的情勢」。對此，國防部長邱國正6日表示，當左鄰右舍吵架，且磚塊飛鏢滿頭飛時，在中間的我們必須提高警覺，並有自保能力。

立法院外交及國防委員會、財政委員會6日召開聯席會議，審查行政院函請審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」案。民進黨立委林楚茵質詢時提及，洪秀柱認為中國並非針對台灣，「台灣太小了」，呼籲台灣人格局要放大。

林楚茵指出，共機近日頻繁擾台，近5日已經累計150架次軍機入侵我國海域，遠超過去年同期數量，然而許多人卻會將其引導成政治問題或是美中軍備競賽，甚至質疑我國提升國防自主的必要性，身為國防部長的邱國正必須有所回應。

邱國正強調，中華民國是民主的國家，任何人的發言皆予以尊重，不過他也比喻，「左鄰右舍兩個吵架，我們在中間，吵架或打架當中，磚塊、飛鏢滿頭飛，我們能夠不緊張嗎」，更何況目前這些磚塊、飛鏢並沒有特別表明「不是針對你」，我國必須積極準備並提高警覺。

此外，林楚茵也說，美國總統拜登與中國國家主席習近平就台灣議題，雙方同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），詢問台灣在印太地區戰略是否會有所變化，以及我國對美軍購會否因美中共識受阻。

對此，邱國正則回應，國防部的本務就是做好軍事準備，不會因哪些特定國家或人物講了哪些話而動搖，若要作戰國軍一定站在最前線，故國軍必最做好強化戰備的努力。