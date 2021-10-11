疫情讓導盲犬機構募款銳減　林楚茵籲大家來當幼犬的「乾爹、乾媽」

▲民進黨立委、議員等推廣導盲犬上學計畫。（圖／翻攝林楚茵臉書）



記者杜冠霖／台北報導

全台灣第一所導盲犬訓練機構的「惠光導盲犬教育基金會」，今年因疫情影響，愛心捐款驟減，民進黨立委林楚茵就在立院偕同13位民進黨政治人物，一同為導盲犬發聲，呼籲大家踴躍愛心捐款，以實際行動支持導盲犬上學計畫。

林楚茵與主播張齡予去年曾至惠光導盲犬教育基金會宣傳幼犬寄養家庭招募計畫，而今年惠光導盲犬教育基金會邀請張齡予擔任第一任親善大使，林楚茵則在立院協同立委林宜瑾、吳思瑤、邱議瑩、張宏陸、郭國文、趙天麟、賴品妤、蘇巧慧、議員阮昭雄、民進黨發言人顏若芳、新北市黨部執委李宇翔以及趙怡翔、林延鳳串聯貼文，希望發揮一加一大於二的擴散效果，讓更多民眾了解並支持導盲犬上學計畫。

「惠光導盲犬教育基金會」是全台灣第一所導盲犬訓練機構，一直以來免費提供導盲犬隻給有需求的視障人士，今年因疫情影響，愛心捐款驟減，但目前仍有許多視障朋友在等候申請導盲犬。

林楚茵表示，這次的小額捐款就可以獲得設計精美的可愛口罩，不只防疫，更能幫助視障朋友以及導盲犬們，可說是三贏。且去年誕生的19隻本土培育導盲幼犬的培訓計畫刻不容緩，希望大家能踴躍響應，一起來當導盲犬的「乾爹、乾媽」。