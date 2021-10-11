　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情讓導盲犬機構募款銳減　林楚茵籲大家來當幼犬的「乾爹、乾媽」

▲▼林楚茵推廣導盲犬上學計畫。（圖／翻攝林楚茵臉書）

▲民進黨立委、議員等推廣導盲犬上學計畫。（圖／翻攝林楚茵臉書）

記者杜冠霖／台北報導

全台灣第一所導盲犬訓練機構的「惠光導盲犬教育基金會」，今年因疫情影響，愛心捐款驟減，民進黨立委林楚茵就在立院偕同13位民進黨政治人物，一同為導盲犬發聲，呼籲大家踴躍愛心捐款，以實際行動支持導盲犬上學計畫。

林楚茵與主播張齡予去年曾至惠光導盲犬教育基金會宣傳幼犬寄養家庭招募計畫，而今年惠光導盲犬教育基金會邀請張齡予擔任第一任親善大使，林楚茵則在立院協同立委林宜瑾、吳思瑤、邱議瑩、張宏陸、郭國文、趙天麟、賴品妤、蘇巧慧、議員阮昭雄、民進黨發言人顏若芳、新北市黨部執委李宇翔以及趙怡翔、林延鳳串聯貼文，希望發揮一加一大於二的擴散效果，讓更多民眾了解並支持導盲犬上學計畫。

「惠光導盲犬教育基金會」是全台灣第一所導盲犬訓練機構，一直以來免費提供導盲犬隻給有需求的視障人士，今年因疫情影響，愛心捐款驟減，但目前仍有許多視障朋友在等候申請導盲犬。

林楚茵表示，這次的小額捐款就可以獲得設計精美的可愛口罩，不只防疫，更能幫助視障朋友以及導盲犬們，可說是三贏。且去年誕生的19隻本土培育導盲幼犬的培訓計畫刻不容緩，希望大家能踴躍響應，一起來當導盲犬的「乾爹、乾媽」。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
麥當勞必點不踩雷？鄉民一致激推「這2樣」
主管脫罩歡唱、假日兼差還收費！台電回應了
快訊／硬闖「禁止進入」泰崗野溪溫泉！6遊客受困
男星野外激戰！家中6地點全做過「錄影還原動作」
快訊／圓規來襲！綠島下午停班停課
LIVE／圓規發威「9縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明
快訊／台中2車追撞「賓士乘客命危」　貨車駕駛斷2指
女信徒爆大寶法王「3度床上糾纏」　網紅諷她精神病G了
快訊／聯結車追撞4小客車！5人急送醫
快訊／北市內湖土石崩落！3車被砸毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

媒體登報道歉版面「留白」　黃國昌感嘆：完美詮釋何謂欲蓋彌彰

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火「限量1500抽籤名額」　逾8.4萬人搶登記

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　陳亭妃：請鬼拿藥單？

疫情讓導盲犬機構募款銳減　林楚茵籲大家來當幼犬的「乾爹、乾媽」

馬辦不滿110年折壽成72年　蔡易餘反批「KMT」有夠不尊重中華民國

張亞中黨員招募行動首日　5000入黨申請表一掃而空

週五線上登錄！新北加倍券最高「5千換1萬」　數位回饋10%

高嘉瑜再挑戰煎韭菜盒子　這次換新鍋仍「整面焦黑」

高嘉瑜PO文賀國慶！　「4個字」讓支持者擔憂她又被出征

「蔡英文只在意中華民國72年歷史！」　孫大千：證明民進黨是竊國者

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

老公爭奪戰！父女倆黏TT媽吃醋　前世情人破音嘶吼：他是我的啦

前男友：我要結婚了..「娶的是小三」！　金高銀護自尊騙「我也要嫁了」轉身GG

圓規估晚間海警！注意致災降雨 19號颱風南修生成對台暫無影響

希澈有弱點了！「你有女朋友嗎」笑噴語塞　一句「想接吻」太自戀...銀赫.東海秒認出

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

媒體登報道歉版面「留白」　黃國昌感嘆：完美詮釋何謂欲蓋彌彰

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火「限量1500抽籤名額」　逾8.4萬人搶登記

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　陳亭妃：請鬼拿藥單？

疫情讓導盲犬機構募款銳減　林楚茵籲大家來當幼犬的「乾爹、乾媽」

馬辦不滿110年折壽成72年　蔡易餘反批「KMT」有夠不尊重中華民國

張亞中黨員招募行動首日　5000入黨申請表一掃而空

週五線上登錄！新北加倍券最高「5千換1萬」　數位回饋10%

高嘉瑜再挑戰煎韭菜盒子　這次換新鍋仍「整面焦黑」

高嘉瑜PO文賀國慶！　「4個字」讓支持者擔憂她又被出征

「蔡英文只在意中華民國72年歷史！」　孫大千：證明民進黨是竊國者

媒體登報道歉版面「留白」　黃國昌感嘆：完美詮釋何謂欲蓋彌彰

新竹男酒後逗弄比特犬爆血亡　「咬死人犬隻」現況曝光

初次見面就抱抱！黑白貴賓分別被認養　10個月後偶遇認出彼此

大豪雨襲新北宜花！「圓規」雨勢越晚越猛　這區單日雨量上看600毫米

大谷翔平大聯盟新一代搖樹錢　今年經濟效益60億台幣超過東奧

不花一滴油跑了1360公里！TOYOTA Mirai氫燃料車刷新金氏世界紀錄

包．開箱／FENDI隱藏版半月包必敗！「馬卡龍色＋玳瑁紋理」美暈

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火「限量1500抽籤名額」　逾8.4萬人搶登記

輕鬆消耗卡洛里！爆脂神舞　藝人網紅界瘋傳

千萬買房租金報酬率有7%？專家指2誤區　澆冷水：別太樂觀

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

政治熱門新聞

蔡英文國慶演說劃重點　「中華民國72年」藏玄機

高嘉瑜PO文賀國慶！　「4個字」讓支持者擔憂她又被出征

蔡英文挨批消失國號　YouTuber這樣說釣出她回應

國台辦稱台灣前途由中國人民決定　綠委：憑什麼？

國台辦批蔡英文國慶演說　陸委會深夜反駁

國慶演說藏兩岸「1234」　學者蘇紫雲：實踐蔡英文路線

勸陳柏惟別再哭了！　徐巧芯翻「這段質詢」開嗆

國慶焰火在高雄　蔡英文：見證高雄嶄新面貌

「美國漸把台灣視為實質國家」　游錫堃預測：10年內台美建交

「蔡英文只在意中華民國72年歷史！」　孫大千：證明民進黨是竊國者

主計長喊蚵仔麵線20元　王世堅：蘇貞昌1句話讓我好怕

大新竹合併穩了？　蔡英文：有必要檢討調整國土規劃

蔡英文國慶演說全文看這裡！　「四個堅持」不容台灣主權被侵犯

快訊／蔡英文投書未用國號　馬英九：討厭中華民國為何不辭職？

更多熱門

相關新聞

直擊／國慶大會藍綠大咖到場觀禮　邱議瑩、林楚茵先拍美照

直擊／國慶大會藍綠大咖到場觀禮　邱議瑩、林楚茵先拍美照

國慶大會今（10日）上午登場，除了正副總統蔡英文、賴清德，以及行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、立法院長游錫堃、考試院長黃榮村，還有前正副總統馬英九、吳敦義、陳建仁均將到場觀禮，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮受邀但不出席。暖場表演開始前，民進黨立委林楚茵、邱議瑩「雙嬌」先在觀禮台合影，拍下「美照」紀錄。

拉拉扮魷魚男主　最帥模仿萌翻網

拉拉扮魷魚男主　最帥模仿萌翻網

退貨導盲犬陪狗面試　意外變金孫

退貨導盲犬陪狗面試　意外變金孫

邱國正：左鄰右舍兩個吵架　磚塊飛鏢滿頭飛

邱國正：左鄰右舍兩個吵架　磚塊飛鏢滿頭飛

藍營立委批振興增群聚風險、首長卻推加碼　林楚茵酸：打臉自己人

藍營立委批振興增群聚風險、首長卻推加碼　林楚茵酸：打臉自己人

關鍵字：

林楚茵導盲犬

讀者迴響

熱門新聞

這3類117萬人注意！第11輪BNT今10時開放預約

Toyz剃光頭了！美食公道伯在看守所吃泡麵

基本工資調高！明年4筆費用跟著漲

圓規來了！北北基9縣市豪大雨　全台變天時間曝

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

《賭俠II》「最強綠葉」逝世享壽79歲

16人夜困宜蘭神秘沙灘　搜救失敗改派直升機

雷／《俗女2》完結零負評！

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

才說「會咬人」　喝茫男下秒遭比特犬咬死

宋達民吃火鍋「額頭縫8針」　一下車就爆血奔急診

美魔女天天「不間斷性愛13小時」快崩潰

圓規風雨才剛開始！最強時間點曝　已現15級陣風

吃2包餅乾退貨！好市多店員「多問1句」被公審

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

更多

最夯影音

更多
許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　是元介驚喜送蛋糕：老了換你推我ＸＤ
爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

爆遭陸封殺！羅志祥做公益自嘲：洗不白了　喊話酸民「不管怎麼嘴我，還是會繼續」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

王樂妍承認抄襲道歉：12年前不夠勇敢　藍又時接受認錯「這樣的你最漂亮」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

林志炫與熱狗合唱《曾經我也想過一了百了》　好聽到爆雞皮！..他哽咽「曾經唱歌是負擔」

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

女友不讓喝酒！他上網買「神器」啤酒變身可樂...成功瞞過爽開喝

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面