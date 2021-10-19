小玉引退YouTube界一年！　他揪「1時間點」太巧妙：早在做變臉片

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／翻攝自小玉IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）涉嫌操盤製作換臉A片販售牟利，多名知名女網紅、政治人物都受害，有網友指出，去年6月小玉為喝母乳事件道歉，但該影片4月就發布了，過兩個月才道歉，懷疑是為了要借道歉之名，行引退之實，此外小玉也透露，去年4月就接觸變臉程式，原PO因此推測小玉從去年年中就開始做違法事。

原PO在Dcard上發文，小玉去年6月為喝母乳事件道歉，「但時間點相當奇怪」，因為喝母乳的影片是在4月時發布的，「相隔兩個多月才突然上傳道歉影片？合理懷疑他假借為母乳影片道歉之名行引退之實」，而引退的最大原因，應該就是已經在做違法的事情。

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接著，小玉的親弟弟「尊」也在6月底時跟小玉分居，雖然有一部份是因為尊交了女朋友的關係，但原PO認為，更大的原因是，尊知道小玉在做違法的事情，不想被牽連進去，所以搬出去住。原PO坦言，小玉今天會走到這一步，他一點都不意外，「後面越走越偏，他給我感覺就是，可以為了賺錢做出任何違反法律道德的事情的人」。

不過，尊昨日晚間在IG限時動態透露，前一天接到警局的電話時，他比誰都還震驚，因為小玉從來沒提過自己在做什麼，「所以我到現在還覺得莫名其妙，我也不知道該對他說什麼了」，但尊表示，並沒有要切割的意思，「但他做錯事了，就自己承擔，這也沒什麼好坦護的，之後就看法律要怎麼判決吧。」

▲小玉18日被警方上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

事實上，小玉去年4月時，就已經在使用換臉軟體，本站昨日報導《去年就換臉韓國瑜！小玉曝「花150人民幣」買軟體 網驚：犯罪證據》，小玉去年愚人節曾用AI換臉技術「Deep Fake」自製韓國瑜篇影片，並透露該體是在某個QQ群組上購買的，只花了150人民幣（約新台幣652元）。

貼文一出，網友們回應，「看新聞應該是搬出去後才開始做的」、「我相信尊是不知道這件事的」、「終於知道為什麼不拍YouTube了，原來有比YouTube更賺錢的工作阿，太狠了AI小玉」、「消失了一年跑去做這個」、「以前還覺得小玉被砲到得憂鬱症其實有點可憐，現在看根本活該啊」、「原本覺得不拍垃圾片去做其他事情真的是難能可貴，沒想到做了更拉機的事」。