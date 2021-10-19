店員抽空幫慶生　1原因遭嗆「收7篇1星負評」！眾罵：真的是奧客

▲客人要求幫忙慶生。（示意圖／Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

不少人幫朋友慶生，會選擇到餐廳吃飯慶祝，並準備蛋糕請店家幫忙給驚喜，但一名店員卻氣炸指出，晚餐尖峰時間很忙碌，有客人要求幫忙送禮物和蛋糕給壽星，但卻沒說要如何規劃，他便直接把蛋糕和禮拜擺在桌上，結果被指責「破壞計畫」，還留下7個1星負評，讓他超傻眼。

原PO在Dcard上發文，晚餐時間餐廳客滿、外送爆單，忙著出餐都來不及，結果有客人要求要幫忙給同桌的壽星驚喜，但竟然比壽星晚到，來不及把蛋糕跟禮物先拿給店家，「出餐出到一半把我拉出去店門口，叫我拿蛋糕跟禮物進去放，不然你朋友看到會覺得沒驚喜感」。

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即使很忙碌，原PO還是幫忙送禮物和蛋糕，但客人卻超生氣，認為他怎麼能夠直接把禮物和蛋糕放在桌上，認為他破壞生日驚喜，並留下7個一星評論，「你們7、8個人在店門口超顯眼好嗎，你朋友還問你們幹嘛不進來，誰知道你蛋糕是要叫我冰？我店裡冰箱有說要給你冰嗎？餐廳冰箱欸？」

▲因為沒有幫忙冰蛋糕，收到1星負評。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友們也覺得扯，「傻眼，還留一星評論，有夠沒品」、「他們怎麼不怪自己沒禮貌跟時間觀念啊，腦弱也是一顆星吧」、「問都沒問就以為人家可以冰蛋糕，真的是奧客」、「收切餅費+開瓶費」、「以後店門口要貼公告，本店不開放慶生活動」。

也有同業的分享，「服務業+1，遇過客人問這個月有聖誕節，能不能招待他一個餐後甜點」、「在餐飲業外場多年的我，也常遇到這種慶生團，並不是每間店都能夠有這種服務，更何況還是禁帶外食的餐廳，還要店員幫忙冰蛋糕、幫忙唱歌，甚至離開還會落下一堆慶生垃圾，事後還會被諷刺網路評論，『這間店都不願意幫客人慶生』，真的很沒品，是嫌店員不夠忙？」