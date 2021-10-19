陌生簡訊噴1句「你是皮在癢？」妹子怕爆…網超壞歪樓：笑了3分鐘

▲原PO澄清自己皮真的沒有癢。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

睡醒突然收到陌生簡訊，對方短短一句話就讓她嚇到頭皮發麻！一名女大生表示，她前幾天在家午睡剛醒，睡眼惺忪的狀態下看到手機有封陌生號碼的簡訊，內容只有短短一句話「你是皮在癢嗎？」看似是在開玩笑，但她卻越想越毛，驚覺事情不對勁。

原PO在Dcard透露，當天她在家午睡被鬧鐘叫醒，夢裡她和逝去的爺爺相見了，正當她還沉浸在悲傷氛圍時，手機一封簡訊讓她整個人都清醒！明明去年才換手機號碼，現在的號碼只有爸媽知道，之前也沒給過其他人，卻收到「你是皮在癢嗎？」的陌生簡訊，透過APP反查對方的手機號碼，發現「是私人的，查不到是誰」，事後越想越毛，不知道是誰特意傳簡訊來警告自己，「平時上課下班都過的很安分，看到這個身心靈不是很舒服也很害怕。」

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▲陌生簡訊傳了意味深長的一句。（圖／翻攝自Dcard）



網友紛紛留言，「說不定是爺爺傳的」、「回他：是你在癢」、「是不是什麼曼秀雷敦的廣告啊，如果你再癢他就推薦你止癢膏之類的」、「我覺得是傳錯但好好笑喔」、「重點是你皮到底有沒有在癢啊？」、「對不起你可能覺得很害怕，但我覺得應該是傳錯，而且我持續笑了有三分鐘」、「是不是上個用這個號碼的人欠錢啊？我以前也有一個號碼常常收到類似這樣的簡訊。」

原PO後續更新貼文，看完網友的留言有比較放心，後來也沒收到其他簡訊，並澄清自己真的「皮也沒有在癢！」相信對方或許是傳錯號碼，只是突然收到陌生人的簡訊，心裡不免覺得毛毛的。