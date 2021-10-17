手機狂響！北部人突收「全英文國家警報」懵了　網翻譯嚇：要逃？

▲約下午3點20分左右，陸續有網友收到警訊通知。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「怎麼有點看不懂？這是發生啥事？」有網友下午3點23分在PTT的Gossiping板上問卦「有人收到警報？」貼出手機收到緊急警報的警訊通知，但詭異的是明明沒有地震、防災演習，還整段全英文。不少網友秒回報也有收到，卻納悶「完全看不懂那是什麼！」還有人秒解讀，原來是水庫洩洪警告，「只是不知道為何用英文……」

仔細看看警訊通知，內容寫著「（Reservoir discharge warning）Reservoir will discharge at 10/17 18:00.TFRA2666-7824」。收到警訊的網友們紛紛回報，「家裡三支手機都有收到，整個問號」、「有收到，但看不懂」、「完全看不懂那是什麼」、「講中文啊阿鬼」、「6點要幹嘛？怕」、「收到+1，這樣寫真的看不懂。」

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▲既沒地震，也沒有萬安演習，突然收到全英文的警訊通知，讓網友都懵了。（圖／翻攝自PTT）

至於到底在警告什麼，就有人解讀後留言，「看起來是水庫洩洪」、「好像是放水ㄉ警告」、「水庫洩洪也不寫哪個」、「工程師是不是在睡覺」、「不知道為何用英文」、「應該是翡翠水庫下午6點要放水，遠離河道」、「寫了警告，但不寫什麼警告哪招」、「應該是依照所處位置發的吧」、「應該是沒寫完全部手滑按到送出，明天上班這工程師大概要飛天了。」

也有鄉民3點25分發文「水庫洩洪通知？」一樣貼出截圖，文中納悶「以前從來沒看過這個通知，也沒說是哪個水庫，而且我住在市區，發這個通知給我是要做啥準備？有卦嗎？」

《ETtoday新聞雲》實際查詢警訊通知最後的8碼數字，發現原來是台北翡翠水庫管理局的電話「02-2666-7824」，看樣子確實是翡翠水庫放水警戒訊息通知，不過到底是否為誤發，尚待台北翡翠水庫管理局說明。

另外，事隔大約40分鐘後，有網友在4點左右又收到一次通知，「後來又補發了一次中文的」，內容則是「[水庫放水警戒]翡翠水庫自10月17日18時00分進行放水，請水庫下游北勢溪、新店溪民眾加強注意並遠離河床，以策安全。」

▼有網友貼出補發的警訊通知。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）