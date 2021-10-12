國旅券中籤簡訊5點發送！「6組號碼」幸運兒週五領券　下月起爽花千元

▲國旅券今天第1次抽出60萬幸運兒。（圖／記者黃克翔攝）

記者許維寧／台北報導

交通部加碼推出240萬份千元國旅券於本週開始，連續四週週週抽、週週送，今（10/12）上午首抽60萬份，身分證抽出末兩碼，身分證尾數為21、32、98、67、97者，或身分證末三碼為410的登記者即中籤，下午17時可於振興五倍券平台查詢，同時也會寄發簡訊予中獎民眾。

交通部觀光局搭配行政院振興計畫，推出一千元面額國旅券，限量240萬份。9月22日至10月29日起開放於「振興五倍券平台」數位綁定，今日起開始每周二上午抽籤，每次抽出60萬份連抽四週。今天上午已展開一波抽獎，接下來連續三週每週二各再抽出60萬份，民眾若要參加抽籤最晚需於10月29日完成登記，才來得及趕上11月2日最後一次抽籤。

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觀光局表示，今天上午已經公告第一次抽籤中獎身分證尾數號碼，幸運中獎的民眾，今天下午17時將會公告於振興五倍券平台網站，民眾進入網站後可點選「查訊」並依序鍵入身分證號、健保卡卡號，並依畫面執行圖形驗證，完成後即可確認中獎資訊。

另外，觀光局也說，也會於下午17時同步寄發簡訊給中獎民眾，收到簡訊後三日、本週五起，即可於國旅券抵用平台領取1000元額度的QR Code。

觀光局談到，國旅券抽中後使用時間為今年11月1日起，至明年4月30日間均可使用，國旅券適用所有觀光產業，包括旅行社團體旅遊或購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯等。屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用。