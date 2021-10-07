免驚！竹科半徑1公里　8日午將收「毒災細胞演練」簡訊

▲新竹市府8日午間將對竹科週邊7個里發送細胞簡訊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為配合新竹市「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」，新竹市環保局將於10月8日（五）中午12：20至12：25，預先發送「新竹市毒災細胞簡訊演練」，簡訊對象為新竹科學園區內半徑1公里範圍民眾，預計涵蓋科園、仙水、金山、關東、關新、新莊及龍山共7里，訊息包含中英文各1則，持續約5分鐘。簡訊內容「純屬演練」，相關區域內並無毒化物洩漏或其他異常狀況，請民眾不必驚慌。

環保局長江盛任表示，為展現新竹市的「科技設計力」，今年首度演練發布災防告警細胞廣播訊息，啟動毒災應變機制，降低事故風險，避免環境污染，同時保障民眾生命財產的安全，讓民眾了解災害預防應變的重要性，展現全民防災共識。

▲市府表示，簡訊為中英文各一則，以獨立通道傳遞告警訊息，不受網路壅塞影響，請民眾無須恐慌。

本次訊息發送結果，將於10月12日新竹市「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」呈現，檢視竹市毒災細胞簡訊發送效能，是否能使民眾於第一時間順利接獲消息，以利知曉避難指南及應變措施，減少暴露風險，並且透過地圖資訊，讓周遭民眾能迅速掌握災害波及範圍，避免誤入。

環保局表示，災防告警細胞廣播訊息服務（CBS），採用細胞廣播技術，以獨立通道傳遞告警訊息，不受網路壅塞影響，數秒內即可將災防告警訊息傳送至基地臺，電波涵蓋範圍內之所有用戶手機之服務，配合行政院環境保護署毒物及化學物質局建構的毒災防救管理資訊系統，民眾可藉由CBS訊息提供之連結，迅速了解災害影響範圍及避難指南，於災害發生時，能進行相關避難措施。

毒災演練簡訊內容如下：

中文版：[演練][疏散避難警報]新竹市環保局進行毒災警報演練，請勿驚慌，避難指引詳見 https://tinyurl.com/spy9faep 。新竹市災害應變中心03-5368920#1012。

英文版：[Drill][Evacuation]This is a drill for toxic chemical leaking. Evacuation guidelines https://tinyurl.com/spy9faep , Hsinchu City EOC. 03-5368920#1012。

►清大生「當沖」冰箱 3方面交她轉身淡定翻倍！4千網友全炸了

►拳擊女王陳念琴驚爆罹癌 「頭髮掉光狂吐」曾放棄：不想治療了



►醋夫掐死前妻 想同死「太小力」！他開庭這句翻供全場傻眼



►豬隊友1根手指助攻 幫「口罩亂戴」女騎士噴出「紅單大禮包」