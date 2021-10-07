　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

免驚！竹科半徑1公里　8日午將收「毒災細胞演練」簡訊

▲免驚！竹科半徑1公里　8日午將收「毒災細胞演練」簡訊。（圖／竹市府提供）

▲新竹市府8日午間將對竹科週邊7個里發送細胞簡訊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為配合新竹市「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」，新竹市環保局將於10月8日（五）中午12：20至12：25，預先發送「新竹市毒災細胞簡訊演練」，簡訊對象為新竹科學園區內半徑1公里範圍民眾，預計涵蓋科園、仙水、金山、關東、關新、新莊及龍山共7里，訊息包含中英文各1則，持續約5分鐘。簡訊內容「純屬演練」，相關區域內並無毒化物洩漏或其他異常狀況，請民眾不必驚慌。

環保局長江盛任表示，為展現新竹市的「科技設計力」，今年首度演練發布災防告警細胞廣播訊息，啟動毒災應變機制，降低事故風險，避免環境污染，同時保障民眾生命財產的安全，讓民眾了解災害預防應變的重要性，展現全民防災共識。

▲免驚！竹科半徑1公里　8日午將收「毒災細胞演練」簡訊。（圖／竹市府提供）

▲市府表示，簡訊為中英文各一則，以獨立通道傳遞告警訊息，不受網路壅塞影響，請民眾無須恐慌。

本次訊息發送結果，將於10月12日新竹市「110年度毒性及關注化學物質災害搶救兵棋推演」呈現，檢視竹市毒災細胞簡訊發送效能，是否能使民眾於第一時間順利接獲消息，以利知曉避難指南及應變措施，減少暴露風險，並且透過地圖資訊，讓周遭民眾能迅速掌握災害波及範圍，避免誤入。

環保局表示，災防告警細胞廣播訊息服務（CBS），採用細胞廣播技術，以獨立通道傳遞告警訊息，不受網路壅塞影響，數秒內即可將災防告警訊息傳送至基地臺，電波涵蓋範圍內之所有用戶手機之服務，配合行政院環境保護署毒物及化學物質局建構的毒災防救管理資訊系統，民眾可藉由CBS訊息提供之連結，迅速了解災害影響範圍及避難指南，於災害發生時，能進行相關避難措施。

毒災演練簡訊內容如下：

中文版：[演練][疏散避難警報]新竹市環保局進行毒災警報演練，請勿驚慌，避難指引詳見 https://tinyurl.com/spy9faep 。新竹市災害應變中心03-5368920#1012。

英文版：[Drill][Evacuation]This is a drill for toxic chemical leaking. Evacuation guidelines https://tinyurl.com/spy9faep , Hsinchu City EOC. 03-5368920#1012。

►清大生「當沖」冰箱　3方面交她轉身淡定翻倍！4千網友全炸了

►拳擊女王陳念琴驚爆罹癌　「頭髮掉光狂吐」曾放棄：不想治療了

►醋夫掐死前妻　想同死「太小力」！他開庭這句翻供全場傻眼

►豬隊友1根手指助攻　幫「口罩亂戴」女騎士噴出「紅單大禮包」

ET快訊
入住15天18萬防疫旅館「服務差」　網驚：女星老公開的
開業9年！台北超知名拉麵店驚爆歇業
陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐！鄉民傻：整排藍勾勾
iPhone 13賣到缺貨還是輸！熱銷第一霸主曝光
共機頻擾台　拜登首度回應了！
情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸完蛋了
許傑輝媽問「那個憑什麼拿兩獎」　新科視帝滿分回應
華航女機師突破性感染　醫揭1可能「Delta將三度犯台」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

免驚！竹科半徑1公里　8日午將收「毒災細胞演練」簡訊

快訊／北宜公路大貨車過彎開側翻撞護欄　差點衝下山

同桌喝酒嗆輸贏被當空氣！大街尋仇抄鋁棒猛砸　他衰被攔錯車　

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

婚禮前4天遭車撞飛　準新郎肉身護妻「當下視線只有翻滾」

高雄暗夜「9槍響」驚悚畫面曝！　拒檢撞噴男騎士倒地

陳柏惟肇逃傷者曝！被撞8旬翁掰咖　鄰居通報才撿回一命

北市KTV解封首日「百警入店」臨檢　各分局出動阻破口

碰碰！景美夜市爆2槍響　繼丟信號彈後文山區治安亮紅燈

花蓮民宿遭「闖空門3小時」！神秘男穿錯鞋被逮稱：不小心睡著了

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

免驚！竹科半徑1公里　8日午將收「毒災細胞演練」簡訊

快訊／北宜公路大貨車過彎開側翻撞護欄　差點衝下山

同桌喝酒嗆輸贏被當空氣！大街尋仇抄鋁棒猛砸　他衰被攔錯車　

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

婚禮前4天遭車撞飛　準新郎肉身護妻「當下視線只有翻滾」

高雄暗夜「9槍響」驚悚畫面曝！　拒檢撞噴男騎士倒地

陳柏惟肇逃傷者曝！被撞8旬翁掰咖　鄰居通報才撿回一命

北市KTV解封首日「百警入店」臨檢　各分局出動阻破口

碰碰！景美夜市爆2槍響　繼丟信號彈後文山區治安亮紅燈

花蓮民宿遭「闖空門3小時」！神秘男穿錯鞋被逮稱：不小心睡著了

被酸消費康康、澎恰恰！網狂嗆連千毅「尷尬被打臉」　本人反擊了

環球影城偶遇野生Angelababy！0濾鏡「真實身材現形」脫罩素顏全被拍

李一桐「趙麗穎御用替身→爆紅大翻身」　17部戲有15部都是女主角！

大谷值得拿一座MVP　專家點出震撼聯盟的超狂數據

1000元可換1500元商品！　持五倍券到庇護工場消費、勞動部加碼50%

「陳柏惟腦裡只有仇恨與偏見」　孫大千：罷免最大的推手就是他自己

大安蛋黃宅二拍底價「低於市價」　三拍恐現搶標盛況

拜登回應共機擾台提「遵守台灣協議」　外媒：應是指美方一中政策

免驚！竹科半徑1公里　8日午將收「毒災細胞演練」簡訊

楊潔篪瑞士會蘇利文　雙方同意推動中美關係重回正軌

外送員騎一半突遭「電纜線勒脖」　恐怖封喉影片曝！機車慘被擊落

社會熱門新聞

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

81歲阿伯揪55歲女「摩鐵剪髮」猝死　休息3hrs噴900

陳柏惟肇逃傷者曝！被撞8旬翁掰咖　鄰居通報才撿回一命

快訊／宜蘭礁溪銀樓遭搶劫！老闆「頭部中槍」緊急送醫

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　地上一包包慘了

快訊／台中女墜樓亡！撞上路燈…1樓機車被砸中

快訊／嘉義男摩鐵昏倒！送醫搶救不治

高雄暗夜「9槍響」驚悚畫面曝！　拒檢撞噴男騎士倒地

民宿遭闖空門3小時！賊辯：不小心睡著

惡夫妻欠租拒搬　電擊、放狗咬房東

景美夜市爆2槍響　民宅鐵捲門留彈孔

「我的女兒離開了」　阿北隻身夜駕「尋找幸福」

北市KTV解封首日警擴大臨檢　各分局出動阻破口

更多熱門

相關新聞

全台薪資王出爐！　新竹縣市平均月薪42K、狠甩北市

全台薪資王出爐！　新竹縣市平均月薪42K、狠甩北市

如果自己家鄉的薪資水平越來越高，你會選擇北漂還是返鄉呢？根據104玩數據的調查分析全台十年來台灣本島19縣市共計365萬筆正職工作後發現，「2021年薪資王」前三名為新竹縣市4.2萬、台北市4萬。

見女友父母後被要求分手　他聽完原因傻眼

見女友父母後被要求分手　他聽完原因傻眼

「死後穿紅衣帶貓看你」　欠債女挨告恐嚇

「死後穿紅衣帶貓看你」　欠債女挨告恐嚇

「入門款」社區9年漲7成　專家揭關埔重劃區行情

「入門款」社區9年漲7成　專家揭關埔重劃區行情

倡議「新竹太空產業科技園區」　 鄭宏輝：打造第二座護國神山

倡議「新竹太空產業科技園區」　 鄭宏輝：打造第二座護國神山

關鍵字：

毒災演練竹科簡訊

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

抗議天王柯賜海落魄深居陽明山　家當剩2坪露營車

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

智商最高的TOP 3星座！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面