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林右昌拋「北北基整併升格」　柯文哲：不可取！別為選舉就搞合併

記者袁茵／台北報導

新竹市長林智堅日前提議新竹縣市合併升格，基隆市長林右昌18日也提出北北基行政區整併升格，成立大基隆市、北海市或是大台北市。對此，台北市長柯文哲18日下午表示，千萬別因為選舉到了就搞縣市合併，在已經不健康的六都狀況下，還要加上什麼第七都？

針對林右昌拋出北北基整併計畫，還向柯文哲喊話「若有意願也能選大台北市長」，柯文哲18日於防疫記者會中回應，台灣進行國土計畫、行政區重劃是對的事情，但「過去我們搞出一個『六都』，台灣需要六都嗎？這顯然是因人設事，或是為政治上而做，這不對。」

柯文哲認為，台灣國土規劃，甚至是行政區重劃得慎重考慮、長遠規劃，「千萬不要因為選舉到了，就搞縣市合併升格，在已經不太健康的六都狀況下，還要加什麼第七都？我想這個不可取。」

被問到林智堅、林右昌各自拋出合併議題，民進黨的政治操作為何？柯文哲指出，台灣的確要做國土重新規劃，目前六都架構不對，從中央、地方財政劃分都應該修，但「六都已經是錯的，不要在錯誤上加更多錯誤，千萬不要選舉到了才搞什麼合併，講一大堆，那平常怎麼不談？奇怪，選舉到了前一年才開始談這種東西，這都不對。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤召開疫情記者會。（圖／北市府提供）

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