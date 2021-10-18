　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌提議北北基整併升格　侯友宜：國土規劃不是誰說了算

▲▼新北侯友宜視察樹林保安市場改造為現代化特色市場。（圖／記者宋良義攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長林智堅日前提議新竹縣市合併升格，引發熱議，基隆市長林右昌今也提出北北基行政區整併升格，成立大基隆市、北海市或是大台北市，對此，新北市長侯友宜表示，國土規劃要詳細評估，「不是單一人或誰來說了算。」

林右昌今受媒體專訪時指出，台北市被新北市團團包圍，雖財政充裕，但腹地受限建設停滯，近年人口嚴重流失且快速老化，新北市則是幅員太大，行政區高達29個區，被淡水河南北區隔，不利治理。

對於合併升格，林右昌提出兩個版本，一是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區，包括石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪，成立「北海市」或「大基隆市」，另一個版本則是基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」。

對此，侯友宜指出，其實一個國土規劃都要從上位來思考，不是單一人或是誰來說了算，他必須要考量整體的國家的發展的策略，不是想到哪裡就做到哪裡，「希望執政黨也好，認為國家在做整個國土規劃的時候，要詳細的去做好評估，而且如果評估好，該去做的就要全力以赴。」

侯友宜表示，像新北市目前也受到財政收支劃分法的影響，所以我們的預算跟經費，仍然有待中央在整個法令的修改上、國土規劃的修改上，要如何把它做的更完整，「大家都是為國家好，大家就團結在一起全力的往前走。」

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

爆料陳柏惟「說謊成性」！高中同學道歉：20年前的印象

被小玉做成A片PTT鄉民「檢討黃捷」：側翼洗韓國瑜哏圖都沒被告了

曾遭陳柏惟嗆下地獄　反萊豬醫師：刪Q罷免案「合法合憲」

洪慈庸心疼陳柏惟：「他也會痛、會委屈」　這次換大家守護他

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒要修法：有一天可能傷害到你我

「蔡英文在國民黨佈建線民」　邱毅：一日不除成不了戰鬥藍

藍營多位主委曾涉賭、殺警、被管訓　綠營：朱立倫把亂鬥藍染黑

黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次　共同出來提告

議會默哀46死黃捷卻滑手機　趙少康：罷免不通過的結果

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

爆料陳柏惟「說謊成性」！高中同學道歉：20年前的印象

被小玉做成A片PTT鄉民「檢討黃捷」：側翼洗韓國瑜哏圖都沒被告了

曾遭陳柏惟嗆下地獄　反萊豬醫師：刪Q罷免案「合法合憲」

洪慈庸心疼陳柏惟：「他也會痛、會委屈」　這次換大家守護他

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒要修法：有一天可能傷害到你我

「蔡英文在國民黨佈建線民」　邱毅：一日不除成不了戰鬥藍

藍營多位主委曾涉賭、殺警、被管訓　綠營：朱立倫把亂鬥藍染黑

黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次　共同出來提告

議會默哀46死黃捷卻滑手機　趙少康：罷免不通過的結果

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

解放軍3空軍基地「大擴建」全都鄰近台灣　衛星照片曝光

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

政治熱門新聞

快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒發聲

爆料陳柏惟「說謊成性」！高中同學道歉

黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次

被小玉做成A片PTT檢討黃捷：洗韓導圖都沒被告

蔡英文慰問家屬被消音　他：這就是和馬英九的差別

遭高中同學控說謊成性　陳柏惟不解

黃捷未默哀46死　他：罷免不通過的結果

藍營多位主委曾涉賭、殺警、被管訓　綠營：朱立倫把亂鬥藍染黑

蘇揆苗栗補助13億　隔音差當場唸建築師

議員爆：涂淑芳曾稱體驗班「風雨無阻」

洪慈庸心疼陳柏惟：他也會委屈　換大家守護他

邱毅：蔡英文在國民黨佈建線民

曾遭陳柏惟嗆下地獄　反萊豬醫師：刪Q罷免案「合法合憲」

同志包容黃國書　施明德：若被揭發的是馬英九？

更多熱門

相關新聞

現行法規模糊！虎豹潭釀4死2失蹤　柯文哲下令「盤點坊間活動」約束業者

現行法規模糊！虎豹潭釀4死2失蹤　柯文哲下令「盤點坊間活動」約束業者

「大方自然體驗」蘇姓嚮導16日率領31名家長、學生到新北市雙溪區虎豹潭遊玩，發生4死2失蹤的落水意外，引爆全台關注。「大方自然體驗」主辦單位為「天大地方自然公司」，公司登記於台北市，現行法規對於類似體驗活動規範模糊，面對後續改善作為，台北市長柯文哲18日要求進一步盤點類似體驗活動，以及現行各規管法令的落實情況，因應不足之處。

虎豹潭還有2小失蹤　侯友宜說話了

虎豹潭還有2小失蹤　侯友宜說話了

侯友宜悲：家屬說堅強，淚卻不停落下

侯友宜悲：家屬說堅強，淚卻不停落下

虎豹潭4死2失蹤！柯文哲抵指揮中心

虎豹潭4死2失蹤！柯文哲抵指揮中心

虎豹潭6人遭沖走　柯下令成立關懷小組

虎豹潭6人遭沖走　柯下令成立關懷小組

關鍵字：

侯友宜柯文哲林右昌直轄市北北基

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面