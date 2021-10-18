林右昌提議北北基整併升格　侯友宜：國土規劃不是誰說了算

▲新北市長侯友宜。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長林智堅日前提議新竹縣市合併升格，引發熱議，基隆市長林右昌今也提出北北基行政區整併升格，成立大基隆市、北海市或是大台北市，對此，新北市長侯友宜表示，國土規劃要詳細評估，「不是單一人或誰來說了算。」

林右昌今受媒體專訪時指出，台北市被新北市團團包圍，雖財政充裕，但腹地受限建設停滯，近年人口嚴重流失且快速老化，新北市則是幅員太大，行政區高達29個區，被淡水河南北區隔，不利治理。

對於合併升格，林右昌提出兩個版本，一是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區，包括石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪，成立「北海市」或「大基隆市」，另一個版本則是基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」。

對此，侯友宜指出，其實一個國土規劃都要從上位來思考，不是單一人或是誰來說了算，他必須要考量整體的國家的發展的策略，不是想到哪裡就做到哪裡，「希望執政黨也好，認為國家在做整個國土規劃的時候，要詳細的去做好評估，而且如果評估好，該去做的就要全力以赴。」

侯友宜表示，像新北市目前也受到財政收支劃分法的影響，所以我們的預算跟經費，仍然有待中央在整個法令的修改上、國土規劃的修改上，要如何把它做的更完整，「大家都是為國家好，大家就團結在一起全力的往前走。」