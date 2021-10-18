各縣市離婚率比一比！花蓮最高　彰化連3年本島最低

▲彰化縣民政處8月結婚率統計。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今年8月結婚有191對、離婚188對，僅僅相差3對，不少民眾著實被這統計數據嚇壞了，民政處指出，這是受到農曆7月鬼月影響影響，但到了9月，結婚新人又高達486對，離婚率已經蟬聯3年最低，縣長王惠美對此表示，其實這是民風純樸使然。

依據內政部戶政資顯示，今年(2021)1月至9月底止，全國離婚對數有51,680，總離婚率2.19，在各縣市的離婚率部分，以花蓮縣2.95最高，其次是桃園2.57、基隆2.3分列前三名，離婚率低於2的有金門縣1.44、彰化縣1.75、台北市1.83、雲林縣1.87、嘉義縣1.96等，與2019年全國離婚對數有54,437對相比多出2,757對。

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▲內政部離婚率統計。（圖／彰化縣政府提供）

但近日地方有傳言「2021年8月彰化縣結婚有191對、離婚竟有188對」，相差只有3對，目前縣內各鄉鎮正舉辦金婚、銀婚表揚，及發放重陽節禮金，傳聞一出震驚地方，地方人士議論紛紛，原來是農曆7月再加上疫情影響，不能舉辦婚宴，引發許多新人延後辦理，至9月結婚對數也增加到486對，離婚對數與8月相同維持188對，這才恍然大悟。