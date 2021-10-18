花蓮5.2地震輕搖半個台灣！氣象局曝原因　未來2天恐有3以上餘震

▲氣象局提醒，未來兩天內須留意規模3至4餘震。（圖／氣象局）



記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊指出，今天下午13時49分，花蓮縣發生芮氏規模5.2地震，花蓮、宜蘭、南投等地最大震度達4級，台中、桃園3級，台北市也有1級。震央相對位置於花蓮縣政府北北東方 23.5 公里，位於花蓮縣近海處，地震深度為30.2公里。地震測報中心表示，該地震由破碎帶所引發，未來兩天內還需留意規模3至4餘震。

花蓮縣外海今天下午發生規模5.2地震。氣象局測報中心主任陳國昌表示，該地震震央位於花蓮縣近海，震央附近地質結構複雜，震央附近外海處有一地震好發帶，地震深度測得歷來多在10至20公里左右，靠近陸地沿海處也有一破碎帶，發生地震頻率相對較低，地震深度則多在10幾到20公里左右，其中又含有部分的地震空白段。

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但陳國昌說，下午該起地震成因推估為板塊推擠的破碎帶所引發，但該破碎帶的地震比較少，預計未來兩天內可能發生規模3至4餘震，但目前無觀測到異常狀況，民眾無須擔心。

另外，受到地震影響，台鐵也表示蘇新=花蓮、花蓮=鳳林間按3級辦理，根據規定達3級以上地區，行駛中及最初開行列車應以不超過每小時60公里的速度行駛至前方站，確認無礙行車後，該區間再恢復原定列車運轉速度行駛。列車行駛已於14：40該區間路線恢復正常行駛，影響4列次10分、旅客約625人。