全家到溪湖糖廠玩　雙胞胎妹妹險遭陌生女抱走...她這句話好毛

▲陳先生的小孩在溪湖糖廠被抱走。（圖／陳先生提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中一名陳姓民眾昨日帶著1歲的雙胞胎女兒及家人前往彰化溪湖糖廠遊玩，接近中午左右，出現1名陌生女子(約30歲)，莫名其妙的說了一句「兩個都抱起來喔」，接著就將女童抱走，快步離開消失在人陣裡，嚇得他趕緊衝過去搶小孩，隨後女子還與3名男子笑笑然後若無其事地離開，事隔一天他仍驚魂未定。

陳先生表示，昨天趁著天氣晴朗，他們一家人到溪湖糖廠，遊客非常的多，直到中午時都在糖廠前的休閒區拍照走動，當時他手中抱著大女兒，岳母跟阿婆也在一旁看著小女兒可愛的走路模樣，突然就走進來一個陌生女子，似乎用耳機跟人交談，聽她莫名其妙的說了一句「兩個都抱起來喔」，就抱走妹妹，然後快步走開，他嚇到趕緊將抱在手上的大女兒交給岳母，衝過去將小孩搶回來。

▲陳先生臉書po文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

陳先生接著指出，這個陌生婦人與3名男子快步離開，當下小孩也被嚇到了，沒有想到要報警，直到早上這個恐怖的陰影都還盤旋在腦中，真的太可怕了。

陳先生昨晚在臉書《報廢公社》po文後，引起眾多網友的回應，「超扯」、「誇張」、「這一定是人蛇集團」等等，陳先生說，當下真的來不及反應，還好是一家人出門，可以互相照應，要不然恐怕會2小孩都被帶走，他也提醒父母帶小孩出門，千萬只盯著「手機」，記得不要讓小孩落單，否則後果不堪設想。