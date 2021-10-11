辣媽「裸身入浴」現場直播　親友全看光！手機給女兒玩悲劇了

▲布莉安娜在洗澡讓女兒玩手機，她的裸體畫面卻因孩子誤觸而直播出去。（圖／翻攝TikTok@bri.anna89）



記者吳美依／綜合外電報導

美國媽媽布莉安娜（Brianna）在TikTok分享一段哭笑不得的故事，她某天洗澡前，把手機拿給女兒玩，未料孩子稍後走進浴室時，不小心開啟了Instagram直播，導致自己的裸體畫面全被播送出去，被親朋好友看到。

布莉安娜表示，女兒很喜歡一款學齡前孩童的益智遊戲，這天卻突然發生問題，沒辦法玩，所以才會敲門請自己幫忙「修理」。她立刻答應，讓孩子把手機拿進浴室，接手後才發現早已跳出遊戲畫面，並且正在直播中。

布莉安娜當場亂了手腳，還來不及確認究竟有多少人看到，就急著關掉直播。這段影片目前已累計超過32萬次觀看，網友們全被笑翻，紛紛留言，「我還以為她只是玩遊戲課金，沒想到是這種情節」、「我的天啊，這簡直是最糟糕的惡夢」、「這是我最害怕的一件事」。

也有一些媽媽「同病相憐」，分享自家小孩做過的脫序事件，「我的繼子8歲時，在亞馬遜上買了一個6000美元（約新台幣16.8萬元）的GoPros」、「我姪子有一次用Uber Eats在麥當勞點了158份聖代」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast