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型男主廚「衰被當毒蟲」入獄1年半　全因1封簡訊！噴光576萬律師費

▲▼ 英國型男主廚塔利（Luke Tully）因為一封簡訊遭關押在杜拜監獄長達19個月。（圖／翻攝自IG／@mr.luke.tully）

▲英國型男主廚因為一封簡訊遭關押在杜拜監獄長達19個月。（圖／翻攝自IG／@mr.luke.tully，下同）

記者張寧倢／編譯

阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）首都杜拜在外界印象中是一個奢華的度假勝地，然而，當地執法嚴格，一不小心就會陷入牢獄之災。英國一名型男主廚近日到訪杜拜，竟然因為「一封簡訊」遭到逮捕關押1年7個月，還花費了高達15萬英鎊（約新台幣576萬元）的律師費，才得以返國。

▲▼ 英國型男主廚塔利（Luke Tully）因為一封簡訊遭關押在杜拜監獄長達19個月。（圖／翻攝自IG／@mr.luke.tully）

▲塔利除了是一名廚師，也開設了一家餐廳，自己當老闆。

根據《太陽報》獨家報導， 英國廚師兼餐館老闆塔利（Luke Tully）儘管已經43歲、育有4名孩子，但外表仍然相當幹練有型，他日前造訪杜拜時，向他在當地認識的餐廳人員發送一封簡訊，要求對方幫忙安排「一張能坐下10個人的席桌」，卻意外被警方錯誤地解讀為「下訂10公克古柯鹼」的毒品交易暗語。執法警察還威脅說，若塔利不如實告知毒品的存放地點，就要把他從陽台扔下樓。

報導指出，被誤認為涉及毒品交易的塔利就這樣在杜拜的監獄關押了19個月，期間他已經花費約15萬英鎊（約新台幣576.9萬元）的律師費，終於在8月份的時候出現轉機，一名法官判定犯罪證據不足，釋放了塔利與他的2名友人，但檢方仍繼續提出上訴。

目前，塔利已經回到位於英國赫特福德郡（Hertfordshire）的家中，他在聲明中呼籲那些計畫要去阿聯酋的英國人，「如果你珍視你的自由，那就別去了。」倫敦的非政府組織「Detained in Dubai」（杜拜的被拘留者）曾表示，當地警方迄今已非法逮捕了數百名「毒販」。

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