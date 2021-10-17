這公司開出超夢幻職缺！在家整天睡覺看Netflix　年薪上看92萬

▲國外公司開出「超夢幻職缺」，只要在家看電視、午睡就可以領到約合新台幣92萬元的年薪。（示意圖／取自圖庫unsplash）

記者張寧倢／編譯

許多人理想的求職目標是「錢多、事少、離家近」，然而，英國最近出現超夢幻的職業，完全可以在家上班，因為工作的內容就是躺在床上睡覺、看Netflix，每周工時37.5小時，若以5天工作日來計算，一天僅7.5小時，更吸引人的是，年薪竟然高達2.4萬英鎊（約新台幣92萬元）。

▲刊登徵才職缺的是英國一家手工訂製床的製造商。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

根據英國《太陽報》報導，總部位於英格蘭里茲示（Leeds）的床墊製造商「Crafted Beds」，專門販售高級豪華的手工訂製床墊，日前廠商在官方網頁上刊登徵才訊息指出，秉持著客戶至上的理念，並提供兼具美學外觀與良好的睡眠品質的絕佳舒適的床墊，目前正在招募「床墊試睡員」加入他們的團隊，為全職、遠距上班的職務，年薪達2.4萬英鎊（約新台幣9 2萬2450元）。

▲英國床墊製造商Crafted Beds開出「床墊試睡員」的超夢幻高薪職缺。（圖／翻攝自品牌官網）

徵才資訊寫道，試睡員每周會收到公司配送不同的新床墊，無須進公司上班，只要在必要的核心時數內每周工作37.5小時，躺床上看Netflix影集、午間小睡等為床墊的舒適度評分，並且全面檢查床墊，在分銷給客戶前評估產品是否已達到足夠高的品質。以台灣周休二日制度來計算，一周5天的工作日間，試睡員每天只需工作7.5小時。

▲求職者需要年滿18歲，而且文筆表達能力優秀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，這項工作仍有幾個基本條件，首先必須年滿18歲；須在英國工作；能夠獨立測試床墊而不受他人干擾；擁有很強的書面溝通能力以填寫審核評分表。Crafted Beds的行銷經理狄倫（Brian Dillon）表示，「我們高興能開出這項職缺，因為客戶的滿意度意味著公司的最大利益，儘管現在顧客評價頗高，但我們想確保這項成就，雇用床墊試睡員是策略之一，是團隊不可分割的一部分。」

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