英議員遇刺亡！曾在6年前隨團訪台　警證實「恐怖攻擊」孤狼犯案

▲顏敏時曾在2015年隨「台英國會小組」訪台,和時任總統馬英九會面。(圖/取自總統府)



記者張方瑀/綜合報導

英國保守黨國會議員顏敏時(David Amess)15日出席選區活動時,在教堂內遭人狂捅數刀身亡,享壽69歲。英國警方表示,這是一起「孤狼」恐攻事件,行兇的25歲男性嫌犯已遭到逮捕。事實上,顏敏時曾在2015年隨「台英國會小組」訪台,和時任總統馬英九會面。

顏敏時15日出席英格蘭東南部選區活動時,在教堂內遭人狂捅數刀,送醫前就已身亡,享壽69歲。倫敦都會區警察局表示,初步調查顯示潛在動機與伊斯蘭極端主義有關,並已逮捕一名25歲男性嫌犯。《每日郵報》則指出,嫌犯為索馬利亞裔,警方也查獲相關犯案刀具。

69歲的顏敏時出生於東倫敦郊區,1983年起擔任國會下議院議員至逝世,是最「長青」議員之一,立場偏保守的他高度關注動物福利,同時支持恢復死刑、極力反墮胎,在國會往往不支持賦予LGBT+社群更多法定權利,包括同性婚姻。

Always pleased to show my support for a ban on trophy hunting imports. @CBTHunting #BanTrophyHunting#CPC21 pic.twitter.com/y3rb1eSCgm